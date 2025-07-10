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Юлия Николаева
Юлия Николаева
10 июля, 19:04
Рейтинг: +19
Посты: 35

Использование ударных зондов для защиты от астероидов не настолько эффективно, как считалось ранее

Когда в сентябре 2022 года космический аппарат DART врезался в астероид Диморф, он не просто изменил его орбиту, как предполагалось, но и породил значительное количество крупных камней, которые продолжили свой путь в космосе.

Сообщество
# DART
# астероиды
# космос
Обломки астероида Диморф / © NASA DART / LICIACube
Обломки астероида Диморф / © NASA DART / LICIACube

Международная группа астрономов, проанализировав снимки, сделанные кубсатом LICIACube, наблюдавшим за последствиями столкновения DART с астероидом, отследила 104 обломка радиусом от 0,2 до 3,6 метра. Они отлетели от Диморфа со скоростью до 52 метров в секунду. На основе этих снимков ученые определили расположение и скорость выброшенных камней.

Оказалось, самая значительная группа обломков, содержащая 70% объектов, была выброшена на юг с большой скоростью и под небольшим углом к поверхности. То есть камни не были разбросаны хаотично в пространстве. 

По мнению астрономов, хотя миссия DART успешно доказала, что кинетические импакторы способны изменить траекторию астероида, выброшенные при столкновении в разных направлениях камни могут затруднить реализацию будущих попыток отклонения астероидов в целях планетарной защиты.

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