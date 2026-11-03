Детям инков перед принесением в жертву давали алкоголь и листья коки

Авторы нового исследования проанализировали образцы волос и ногтей мумий, чтобы выяснить, какие психоактивные и токсичные вещества давали детям во время ритуала капакоча.

Ритуал капакоча был одной из важнейших сакральных церемоний в империи инков, который зачастую предусматривал человеческие жертвоприношения. Его обычно проводили на высокогорных вершинах — там, где, согласно представлениям инков, обитали могущественные духи священных гор Апу.

В хронике испанского монаха и миссионера Мартина де Муруа «Всеобщая история Перу», опубликованной в 1616 году, капакоча описывали как обряд, призванный обеспечить благополучие правителя и защитить империю от голода, засух, эпидемий и других бедствий. Жертвоприношения должны были отвести гнев богов и уберечь население от гибели. В церемониях участвовали дети и подношения, которые доставляли из разных областей империи. Это помогало укреплять религиозные и политические связи между столицей Куско и провинциями.

Принесенных в жертву детей воспринимали как посредников между миром людей и божествами. Считалось, что они продолжат играть важную роль и после смерти. Поэтому подготовка участников могла включать употребление особых растений, напитков и других веществ.

Согласно историческим хроникам, в ритуалах инки использовали листья коки, кукурузный алкогольный напиток чича, а также растения с галлюциногенными свойствами. Трудность заключалась в том, что исторические свидетельства не всегда позволяют точно установить, какие вещества содержались в упоминаемых напитках. По письменным описаниям сложно определить, что именно употребляли дети и какие соединения попадали в их организм во время подготовки к жертвоприношению. Археологические находки тоже не всегда могут дать ответ на этот вопрос.

Разобраться в проблеме попыталась международная междисциплинарная команда исследователей под руководством биоархеолога Дагмара Соха (Dagmara Socha) из Варшавского университета в Польше. Для этого ученые обратились к останкам восьми детей, которые обнаружили в период с 1920-х по 1990-е годы на пяти высокогорных памятниках в Перу и Аргентине. Семь из них — девочки. По оценкам специалистов, на момент смерти им было от шести до 14 лет. По имеющимся данным, одних убили острым оружием, других похоронили заживо.

Некоторые соединения и продукты их переработки организмом сохраняются в кератиновых структурах — волосах и ногтях. Поэтому их анализ позволяет установить, какие вещества человек употреблял в последние недели или месяцы жизни.

Сперва Соха и его коллеги очищали образцы от внешних загрязнений. Для этого их обрабатывали водой в ультразвуковой ванне, после чего трижды промывали дихлорметаном. Затем волосы и ногти высушивали, нарезали на фрагменты размером один-два миллиметра и измельчали. Для анализа брали по 20 миллиграммов материала.

Образцы смешивали с растворами, предназначенными для извлечения химических веществ, и выдерживали 18 часов при температуре 37 градусов Цельсия. После дополнительной обработки полученные растворы направляли на анализ, который проводился с помощью жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией. Таким способом исследователи искали молекулы веществ, которые попали в организм, а затем сохранились в волосах или ногтях.

В восьми мумиях исследователи обнаружили кокаин. В шести образцах волос выявили бензоилэкгонин — основной продукт переработки этого вещества в организме. Его наличие усиливает вывод о том, что химическое соединение попало в организм при жизни, а не просто оказалось на поверхности волос. Однако это не означает, что дети употребляли очищенный наркотик в современном понимании. Кокаин — природный алкалоид, содержащийся в листьях коки, которые жители Анд традиционно жевали.

У четырех из восьми детей выявили признаки употребления алкоголя. Одним из свидетельств этого стало присутствие кокаэтилена — вещества, которое образуется в печени при одновременном поступлении в организм кокаина и алкоголя. Авторы научной работы связали это с известной по письменным источникам практикой употребления чичи — алкогольного напитка, который изготавливали из кукурузы. Но химический анализ не позволил установить, какой именно напиток пили дети. Он подтвердил присутствие алкоголя, а не определил его источник.

В образце ногтя одной из девочек нашли гармин — психоактивный алкалоид, который содержится, в частности, в растении Banisteriopsis caapi, используемом для приготовления церемониального напитка аяуаски.

Исследователи предположили, что гармин, скорее всего, помогал девочке сохранять спокойствие благодаря своим антидепрессивным свойствам. Но химический анализ не позволил восстановить эмоциональное состояние ребенка или точно определить, как он переживал последние дни жизни.

Специалисты искали не только следы кокаина, алкоголя и гармина, но и ряд других психоактивных веществ, в том числе мескалин, диметилтриптамина и буфотенин. Однако следов этих соединений в исследованных образцах не обнаружили. Не исключено, что отдельные вещества могли употребляться непосредственно перед смертью и не успели сохраниться в волосах или ногтях.

Ученые выяснили, что подготовка детей не была одинаковой: кокаин оказался общей особенностью, тогда как алкоголь и другие вещества использовали избирательно. Они допустили, что различия связаны со спецификой обрядов, посвященных разным горным божествам: у каждого из них могли быть свои требования к подготовке жертв.

Обнаруженные в останках детей следы кокаина, алкоголя и гармина позволили ученым подробнее изучить особенности ритуала капакоча. Пока остается неясным, почему для подготовки жертв применяли разные вещества и по каким принципам отбирали детей для жертвоприношения.

Научная работа опубликована в журнале Antiquity.

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Игорь Байдов 678 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.