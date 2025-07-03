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Американские аэротакси поднялись в небо над ОАЭ

Компания — разработчик электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (СВВП) Archer Aviation сообщила, что начала летные испытания своего аэротакси Midnight в Абу-Даби, ОАЭ.

СВВП Midnight / © Archer Aviation

Испытание прошло в аэропорту Аль-Батин в условиях жары, высокой влажности и песчаной пыли — с прицелом на запуск коммерческой эксплуатации в регионе.

© Dubai Media Office

Компания Archer Aviation планирует подтвердить надежность своей платформы электрического СВВП в климате ОАЭ и подготовить документы для сертификации аэротакси в ближневосточной стране.

Аэротакси Midnight рассчитано на перевозку четырех пассажиров и пилота и ориентировано на короткие городские и пригородные маршруты.

СВВП Joby Aviation / © Joby Aviation

Интересно, что испытательный полет Archer Aviation провела спустя несколько дней после аналогичных полетов конкурента — американской компании Joby Aviation, которая тоже пытается выйти на рынок ОАЭ.