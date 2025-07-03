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Олег Гончар
Олег Гончар
Сегодня, 15:25
Рейтинг: +664
Посты: 2017

Один из самых современных спутников для измерения выбросов метана вышел из строя

Космический аппарат MethaneSAT, созданный и эксплуатируемый некоммерческим Фондом защиты окружающей среды (EDF), отправился на околоземную орбиту в марте 2024 года в рамках миссии Transporter-10 компании SpaceX. Спутник разработали для определения очагов скопления метана по всему миру — в частности, тех, которые возникают в результате добычи нефти и газа.

Сообщество
# космос
# спутники
# технологии
Художественное изображение MethaneSAT в космосе / © MethaneSAT / EDF
Художественное изображение MethaneSAT в космосе / © MethaneSAT / EDF

Теперь, после года сбора этих данных, спутник больше не работает.

Представители Фонда защиты окружающей среды сообщили, что потеряли связь с аппаратом, а позже стало известно, что спутник не может получать энергию и, скорее всего, не подлежит восстановлению.

MethaneSAT разработали для своего рода проверки климатических измерений, чтобы помочь политикам независимо проверять отчеты по выбросам в промышленности. 

Фонд защиты окружающей среды перечислил 10 партнеров миссии, которые помогли создать аппарат стоимостью 88 миллионов долларов (почти семь миллиардов рублей по курсу). Среди них — BAE Systems, Гарвардский университет, Новозеландское космическое агентство, Bezos Earth Fund, Google и другие. Хотя MethaneSAT больше не работает, операторы миссии пытаются получить собранные ими данные и опубликовать результаты наблюдений. 

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