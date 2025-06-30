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Японская ракета H-2A выполнила последний полет

Ракета H-2A отправляется в свой 50 и последний полет / © JAXA

Этот старт стал 50-м и последним для H-2A, которая почти четверть века была основной ракетой Японии для запуска гражданских, военных и коммерческих спутников. Единственная авария с H-2A произошла в ноябре 2003 года, когда из-за отказа твердотопливного ускорителя не удалось вывести на орбиту два разведывательных спутника.

Ракета H-2A представляла собой усовершенствованную версию H-2, которая летала с 1994 по 1999 год. Ее модификацию H-2B использовали в 2009-2020 годах для доставки грузов на МКС с помощью кораблей HTV.

Более 10 лет назад японское правительство решило заменить H-2A на новую ракету H3, которая должна быть дешевле в эксплуатации и запускаться чаще. Первый пуск H3 в марте 2023 года закончился неудачей из-за отказа второй ступени. Однако в следующем году ракета успешно вывела тестовую полезную нагрузку и с тех пор совершила еще три успешных запуска, последний — в феврале 2025-го.