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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
2 минуты назад
Рейтинг: +1032
Посты: 2264

Японская ракета H-2A выполнила последний полет

Японская ракета-носитель H-2A стартовала 28 июня с космодрома Танэгасима и успешно запустила в космос спутник GOSAT-GW (Global Observing Satellite for Greenhouse Gases and Water Cycle) для дистанционного изучения Земли.

Сообщество
# космос
# спутники
# технологии
# Япония
Ракета H-2A отправляется в свой 50 и последний полет / © JAXA
Ракета H-2A отправляется в свой 50 и последний полет / © JAXA

Этот старт стал 50-м и последним для H-2A, которая почти четверть века была основной ракетой Японии для запуска гражданских, военных и коммерческих спутников. Единственная авария с H-2A произошла в ноябре 2003 года, когда из-за отказа твердотопливного ускорителя не удалось вывести на орбиту два разведывательных спутника.

Ракета H-2A представляла собой усовершенствованную версию H-2, которая летала с 1994 по 1999 год. Ее модификацию H-2B использовали в 2009-2020 годах для доставки грузов на МКС с помощью кораблей HTV.

Более 10 лет назад японское правительство решило заменить H-2A на новую ракету H3, которая должна быть дешевле в эксплуатации и запускаться чаще. Первый пуск H3 в марте 2023 года закончился неудачей из-за отказа второй ступени. Однако в следующем году ракета успешно вывела тестовую полезную нагрузку и с тех пор совершила еще три успешных запуска, последний — в феврале 2025-го.

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Позавчера, 18:58
Игорь Байдов

Человек сделал балтийскую треску «карликом»

За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».

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Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
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Big Cat
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m k
2 часа назад
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m k
2 часа назад
Aлек, "ребёнки " ?! А может "дети" правильнее будет сказано ?! Это так ты тут науку развиваешь кот учёный?! ))))) смеюсь не могу...

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m k
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m k
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Иван Колупаев
6 часов назад
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Андрей
7 часов назад
Александр, принято. 😞

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Predator
8 часов назад
Дмитрий, если для вас человек неуч если не знает КВАНТОВУЮ ФИЗИКУ ту вы умом не шипко пахнете.

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Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
Nikita, ребёнки это делают из эгоизма, а здесь случай - некому правильно учить! пределы допустимого нащупываются ad hoc

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Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
m, у меня другое предложение: отвалишь ты с сайта и не будешь задирать любого кто поставит тебе, грёбаному психопату, минус.я тебя тоже не трогал и

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
, а ещё обесточить - либо заложить ограничения в алгоритм выходного решающего слоя, тдтдтд ()

Нейросети в ходе тестов осознали, что их проверяют и вели себя «примерно»

Ярослав Серяков
10 часов назад
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Iskander Nixon
11 часов назад
Комментарий конечно опоздал, но такое впечатление складывается, что статейку идиот писал. Никакой Старшип, никакой конкуренции даже Фалькону-9 не

«Роскосмос» делает копию ракеты SpaceX — правда, не доведет дело до конца. И это хорошая новость

m k
11 часов назад
Aлек, вы смешны сир..... возомнил из себя великого учёного и радуешься. Я тебя не трогал дятла . Ответ мой был адресован человеку задавшему вопрос . На

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Mikhail Khramov
11 часов назад
А это точно не ИИ?

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Стасюк V
12 часов назад
Да какая разница. Всё равно долететь туда не выйдет, даже до ближайшей к нам звезды Барнарда.

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Антон
13 часов назад
Дмитрий, завсегдатай научных шортсов 😂😂😂😂😂

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Aлек сей Нии_pet
14 часов назад
Алекс, это совсем другое! а на "суперладу" просто двигатель надо - но на него денег нет и план подгоняет,

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Aлек сей Нии_pet
14 часов назад
Иван, я же почти без иронии - здесь как раз "экспериментальный" (эвристический) способ и предлагают: "унасекомить" значительную долю, остальное

Человек сделал балтийскую треску «карликом»

Aлек сей Нии_pet
14 часов назад
ну так это на мелководьях только сработает, а в больших объёмах? надо научиться осаждать большие массы карбонатов и по-видимому растворённых

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