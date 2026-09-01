Неизвестный сосуд с двуглавой змеей указал на тайный культ в Римской Испании

Культ фракийско-фригийского бога Сабазия был мало распространен в Римской империи и практиковался преимущественно в частной обстановке. Археологи исследовали фрагменты сосуда с двуглавой змеей, найденного на вилле в Испании, и пришли к выводу, что уже около двух тысяч лет назад почитание этого божества проникло из городов в сельские усадьбы.

Религия Римской империи, помимо общеизвестного пантеона с Марсом, Юпитером и других богов, включала в себя множество культов. Вместе с торговцами, военными и переселенцами по ее территории распространялись культы, возникшие далеко от Рима. Одни оставили многочисленные храмы и надписи, другие практиковались преимущественно в частных домах и почти не отражены в письменных источниках. К последним относился культ Сабазия — божества фракийского или фригийского происхождения.



Этот культ никогда не становился массовым. Ритуалы совершались главным образом в домашней обстановке и могли иметь закрытый характер. Археологи узнают их по немногочисленным предметам с характерной символикой: бронзовым изображениям рук, складным пластинам-триптихам.



Ученые из Университета Жироны (Испания) нашли и проанализировали следы этого культа на римской вилле Коллет, расположенной на побережье современной Каталонии. Первое сельское поселение возникло там в конце II или начале I века до нашей эры, а спустя несколько десятилетий на его месте построили виллу с хозяйственными помещениями. Результаты исследования опубликовал журнал Antiquity.



Археологи нашли несколько фрагментов крупного сосуда диаметром примерно 23 сантиметра. Сохранились часть венчика и горизонтальная ручка длиной 16 сантиметров. На обоих ее концах мастер изобразил змеиные головы с глазами и пастями, а поверхность покрыл полукруглыми насечками, имитировавшими чешую. Ученые исследовали форму и орнамент находки, создали ее трехмерную модель, а состав керамики проанализировали с помощью оптической микроскопии и рентгеновской дифракции.

Связать находку именно с культом Сабазия позволил археологический контекст региона. В расположенном примерно в 40 километрах древнем городе Эмпории ранее нашли посеребренный бронзовый триптих с изображением Сабазия и сопровождавших его символов. Такие переносные предметы могли принадлежать странствующим жрецам, распространявшим культ. Кроме того, в Эмпориях и нескольких соседних поселениях обнаружили сосуды со змеями, ящерицами, лягушками и жабами.



Изображения змей нельзя считать однозначным доказательством поклонения Сабазию. Подобные сосуды встречались в святилищах других богов, домашних культах и контекстах, которые связывают с магическими практиками. Поэтому ученые опирались на сочетание возраста находки, формы, символики и других предметов из окрестностей. Они предположили, что почитание Сабазия пришло на виллу из Эмпорий и вошло в число частных домашних обрядов ее жителей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Андрей Серегин 169 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.