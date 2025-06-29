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Ученые выяснили, почему в 30 лет можно чувствовать себя на 60

Совместное влияние никотина и энергетических напитков на организм молодежи в возрасте от 18 до 20 лет впервые определила студентка СГМУ имени В. И. Разумовского под руководством преподавателей. По словам авторов исследования, совмещение двух пагубных привычек приводит к преждевременному старению организма и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые СГМУ провели масштабное исследование / © Автор Freepik.com

Сегодня энергетические напитки пользуются большой популярностью среди молодежи. Их потребление к 2029 году возрастет в 2,5 раза по сравнению с началом этого десятилетия, рассказали в Саратовском государственном медицинском университете (СГМУ) им. В. И. Разумовского.

Известно, что энергетические напитки негативно воздействуют на нервные клетки человека, приводят к увеличению уровня гормонов щитовидной железы и ионов кальция. Однако до недавнего времени, по словам ученых, не было известно, насколько большой урон здоровью человека наносят энергетики в сочетании с никотином.

«Я учусь в медицинском университете, где довольно большая учебная нагрузка, и из-за этого многие студенты прибегают к энергетическим напиткам, чтобы подольше не спать. Курение сейчас также распространено среди молодежи, поэтому мне было интересно изучить их совместное влияние», — рассказала одна из авторов исследования, студентка 3 курса СГМУ им. В. И. Разумовского Николь Клочкова .

Изучая негативное влияния употребления энергетиков и курения на организм молодежи, исследователи СГМУ им. В.И. Разумовского отметили повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений на фоне увеличения концентрации холестерина в крови. Кроме того, специалисты обнаружили нарастание показателей, свидетельствующих о разрушении клеток печени и поджелудочной железы.

«Я бы посоветовала молодым людям не губить свой организм ради дополнительных двух-трех часов бодрствования, потому что последствия, если не сразу, то обязательно настигнут в будущем. И они могут быть уже непоправимы. Через десять лет многие почувствуют эффект от своих привычек, и в 30 лет их организм может оказаться в состоянии, сравнимом с 60-летним», — заключила Клочкова.

Она отметила, что заболевания сердечно-сосудистой системы с каждым годом «молодеют», поэтому лучше отказаться от вредных привычек, которые увеличивают риск развития инсульта и инфаркта.

«Результаты исследования имеют важное прогностическое клиническое значение и могут быть использованы для профилактики злоупотребления энергетиками и курением среди молодого трудоспособного населения России», — рассказала руководитель исследования, старший преподаватель СГМУ им. В.И. Разумовского Галина Урядова .

По ее словам, в дальнейшем ученые планируют более детально исследовать влияние этанола, никотина и энергетических напитков на молодой организм.