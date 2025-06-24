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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +1026
Посты: 2257

Обсерватория Веры Рубин обнаружила более 2100 новых астероидов всего за пару дней наблюдений

В понедельник, 23 июня, астрономы представили первые изображения, которые получила новая обсерватория Веры Рубин, расположенная в Чили. Однако красивые снимки космоса — это не предел возможностей нового научного инструмента.   

Сообщество
# астероиды
# космос
# телескопы
Часть из более чем 2000 астероидов, которые обнаружила обсерватория Веры Рубин / © RubinObs / NOIRLab / SLAC / NSF / DOE / AURA
Часть из более чем 2000 астероидов, которые обнаружила обсерватория Веры Рубин / © RubinObs / NOIRLab / SLAC / NSF / DOE / AURA

Согласно подсчетам ученых, за первые пару дней наблюдений в поле зрения обсерватории Веры Рубин попали 2104 ранее неизвестных астероида. В том числе семь околоземных объектов, 11 троянских астероидов Юпитера и девять транснептуновых объектов. 

Астрономы ожидают, что в за несколько лет работы обсерватория Вера Рубин обнаружит до пяти миллионов новых астероидов. Для сравнения это примерно в пять раз больше, чем все астрономы мира открыли за последние 200 лет.

Кроме того Обсерватория Веры Рубин станет идеальным инструментом для обнаружения межзвездных объектов вроде Оумуамуа или кометы Борисова.

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1 час назад
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Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Иван Колупаев
1 час назад
Николай, речь разумеется о нанесении _первого_ удара в заранее рассчитанный момент времени. В таком раскладе ничего не мешает подождать до момента

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

rim sagitov
1 час назад
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В «Яндекс Go» теперь можно заказать вертолет

Николай Цыгикало
1 час назад
Иван, может, и сработает. Где сотни, там и тысячи уж сразу. Но проще и надежнее запустить одну МБР, чем Старшип с сотнями Авангардов, их ведь тоже

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Николай Цыгикало
1 час назад
Иван, вероятности того, что одна из 24 боеголовок орбитального базирования окажется в оптимальной точке, очень мала. Время ожидания такого события

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Иван Колупаев
2 часа назад
Николай, не понял почему нельзя атаковать в момент когда орбитальная боеголовка будет проходить над целью а не в любой момент времени для всей

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Николай Цыгикало
2 часа назад
Иван, как раз подлетное время для МБР будет меньше. Даже 24 боеголовки орбитального базирования не дадут надежной оперативной быстроты атаки. Их

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Иван Колупаев
2 часа назад
Николай, то есть вариант сеятеля когда один страшип выбрасывает сотни авангардов пролетая над территорией противника не сработает?

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Иван Колупаев
2 часа назад
Стасюк, да почему бы и не счеты или даже пальцы на руке. Вопрос только в скорости обработки данных и сложности задач решаемых таким способом.

OpenAI заявила, что ее ИИ сможет разработать новое биологическое оружие

Иван Колупаев
2 часа назад
Николай, подлетное время и заметность у такой атаки существенно ниже чем у классической мбр. Но я понимаю ваши возражения одиночную или даже

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Николай Цыгикало
2 часа назад
Иван, так одной МБР с несколькими боеголовками проще, быстрее и надежнее. Уже потому, что они прилетят специально построенной группой, серьезно

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Николай Цыгикало
2 часа назад
Иван, так одной МБР с несколькими боеголовками проще, быстрее и надежнее. Уже потому, что они прилетят группой, серьезно осложняя баллистическую

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Иван Колупаев
2 часа назад
Николай, для этого предлагается группировка из нескольких (12-24) спутников хотя бы один из которых окажется над целью достаточно часто. Конечно это

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Александр
3 часа назад
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Александр
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Aliaksandr Adamin
3 часа назад
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5 часов назад
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