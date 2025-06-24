Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Обсерватория Веры Рубин обнаружила более 2100 новых астероидов всего за пару дней наблюдений

В понедельник, 23 июня, астрономы представили первые изображения, которые получила новая обсерватория Веры Рубин, расположенная в Чили. Однако красивые снимки космоса — это не предел возможностей нового научного инструмента.

Часть из более чем 2000 астероидов, которые обнаружила обсерватория Веры Рубин / © RubinObs / NOIRLab / SLAC / NSF / DOE / AURA

Согласно подсчетам ученых, за первые пару дней наблюдений в поле зрения обсерватории Веры Рубин попали 2104 ранее неизвестных астероида. В том числе семь околоземных объектов, 11 троянских астероидов Юпитера и девять транснептуновых объектов.

Астрономы ожидают, что в за несколько лет работы обсерватория Вера Рубин обнаружит до пяти миллионов новых астероидов. Для сравнения это примерно в пять раз больше, чем все астрономы мира открыли за последние 200 лет.

Кроме того Обсерватория Веры Рубин станет идеальным инструментом для обнаружения межзвездных объектов вроде Оумуамуа или кометы Борисова.