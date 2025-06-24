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Обсерватория Веры Рубин обнаружила более 2100 новых астероидов всего за пару дней наблюдений
В понедельник, 23 июня, астрономы представили первые изображения, которые получила новая обсерватория Веры Рубин, расположенная в Чили. Однако красивые снимки космоса — это не предел возможностей нового научного инструмента.
Согласно подсчетам ученых, за первые пару дней наблюдений в поле зрения обсерватории Веры Рубин попали 2104 ранее неизвестных астероида. В том числе семь околоземных объектов, 11 троянских астероидов Юпитера и девять транснептуновых объектов.
Астрономы ожидают, что в за несколько лет работы обсерватория Вера Рубин обнаружит до пяти миллионов новых астероидов. Для сравнения это примерно в пять раз больше, чем все астрономы мира открыли за последние 200 лет.
Кроме того Обсерватория Веры Рубин станет идеальным инструментом для обнаружения межзвездных объектов вроде Оумуамуа или кометы Борисова.
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