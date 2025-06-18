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ООН заявила о беспрецедентном снижении уровня рождаемости в мире

По данным нового доклада Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), каждый пятый респондент отметил, что у него нет и не будет желаемого числа детей из-за финансовых проблем.

Дети / © Getty Images

Такие выводы ЮНФПА сделал на основе исследования, во время которого опросили 14 000 человек из 14 стран, где проживает примерно треть мирового населения.

«В мире началось беспрецедентное снижение уровня рождаемости», — сообщила глава ЮНФПА Наталья Канем, опираясь на выводы исследования.

Большинство опрошенных хотят иметь двух и более детей. В значительной степени уровень рождаемости снижается оттого, что многие люди чувствуют себя неспособными создать семью, о которой мечтают.

Другие препятствия для воспроизводства: люди считают расходы на жизнь слишком высокими или ситуация в мире представляется им крайне опасной, неопределенной, особенно в свете изменений климата и многочисленных вооруженных конфликтов.

Полученные данные согласуются со статистикой, согласно которой в 76% стран к 2050 году будет рождаться гораздо меньше детей. Отрицательные коэффициенты воспроизводства населения, скорее всего, окажут радикальное и труднопредсказуемое воздействие на общество и мировую экономику.



