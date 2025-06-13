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Solar Orbiter получил первое изображение южного полюса Солнца

Южный полюс Солнца / © ESA

Это удалось сделать благодаря новой наклонной орбите вокруг Солнца. В марте Solar Orbiter смотрел на Солнце под углом 17° ниже солнечного экватора, что было достаточно, чтобы напрямую запечатлеть южный полюс Солнца. В ближайшие годы космический аппарат наклонит свою орбиту еще больше, поэтому лучшие виды еще впереди.

© ESA

Новые изображения помогут ученым лучше понять солнечные циклы, в процессе которых магнитные бури периодически сменяются продолжительными периодами затишья.