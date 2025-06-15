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ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Британский исследователь и генеральный директор лаборатории ИИ DeepMind технологического гиганта Google Демис Хассабис недавно заявил, что существует «50-процентная вероятность» достижения сильного или общего искусственного интеллекта (AGI) в течение следующих 5-10 лет.

Демис Хассабис / © Getty Images

Если это произойдет, объяснил исследователь ИИ в интервью изданию Wired, «тогда наступит эпоха максимального процветания человечества, когда мы отправимся к звездам и колонизируем галактику». Он считает, что это начнет происходить в 2030 году.

По словам Хассабиса, AGI обеспечит «радикальное изобилие». Технология раскроет секреты здоровья, окружающей среды и энергии, а также решит проблему капиталистического дефицита, при котором бедные остаются без ресурсов ради выгоды немногих сверхбогатых.

Напомним, под сильным или общим искусственным интеллектом понимают технологию, которая, несмотря на недостаток базовых знаний, сможет выполнять задачи, применяя когнитивные способности, подобные человеческим, или превзойдет их.