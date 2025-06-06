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Александр Речкин
Александр Речкин
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Рейтинг: +462
Посты: 1192

Фотоловушка запечатлела, как амурский тигр похитил скрытую камеру

Дикий амурский тигр сорвал закрепленную на стволе дерева скрытую камеру и унес с собой. Инцидент произошел в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае.

Сообщество
# животные
# природа
# тигры
Амурский тигр с похищенной фотоловушкой / © Виктор Сторожук / ФГБУ «Земля леопарда»
Амурский тигр с похищенной фотоловушкой / © Виктор Сторожук / ФГБУ «Земля леопарда»

По словам сотрудников заповедника, установить «преступника» удалось при изучении фотоматериалов с других камер. Молодого тигра с «добычей» в зубах зафиксировала другая фотоловушка, расположенная рядом с украденной.

© Виктор Сторожук / ФГБУ «Земля леопарда»

Интересно, что это не первый подобный случай. За более, чем десятилетний период наблюдения в нацпарке обитатели леса смогли присвоить не менее шести скрытых камер.

К сожалению поиски фотоловушки, унесенной хищником, не дали результатов, а снятый ей материал потерян для науки.

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123123 123123
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