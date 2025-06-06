Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Препарат для лечения диабета обвинили в увеличении размера мужского достоинства

Использование препарата «Оземпик» / © Getty Images

Согласно последним данным, средний размер полового члена британских мужчин увеличился на 1,16 сантиметра и достиг 14 сантиметров в период с 2022 по 2024 год.

Хотя ряд СМИ утверждает, что в увеличении размера мужского достоинства особенно у пожилых мужчин «виноват» «Оземпик», употребление которого снижает аппетит, что приводит к потере лишнего веса, уменьшению простаты и может способствовать росту половых органов, реальность несколько прозаичнее. Мужчины с избыточным весом из-за живота часто не полностью видят свой половой орган, а часть его основания визуально «охвачена» жировой прослойкой. После потери веса эти эффекты уходят, создавая психологический эффект увеличения.

Статистика длины мужского полового органа в возбужденном состоянии всегда опирается на умеренную выборку, поскольку не все мужчины готовы проходить такие измерения в медицинских целях. И это, и быстро изменения этнического состава населения Британии в последние годы затрудняют опору на эти данные в каких-то обобщающих выводах