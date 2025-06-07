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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 минуты назад
Рейтинг: +1023
Посты: 2237

Новейший российский спутник приблизился к секретному аппарату США

Американская компания Slingshot Aerospace, которая занимается отслеживанием спутников на околоземной орбите, сообщила, что новый российский аппарат «Космос 2588» намеренно приблизился к секретному американскому разведывательному спутнику USA 338.

Сообщество
# космос
# Россия
# спутники
# США
Новый российский спутник «Космос 2588», запущенный 23 мая 2025 года, следует за американским аппаратом (USA 338), принадлежащим NRO / © Marco Langbroek / SatCamTrack Leiden
Новый российский спутник «Космос 2588», запущенный 23 мая 2025 года, следует за американским аппаратом (USA 338), принадлежащим NRO / © Marco Langbroek / SatCamTrack Leiden

Этот инцидент вызвал серьезное беспокойство Космического командования США, а некоторые американские эксперты, например, сотрудник Делфтского технического университета Марко Лангбрук, считают, что российский аппарат может активно следить или «преследовать» американский сателлит. Расстояние между объектами составляет около 94 километров, и они сближаются примерно каждые четыре дня.

Специалисты Slingshot Aerospace предположили, что «Космос-2588» может нести кинетическое оружие, способное физически уничтожить цель на орбите.

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