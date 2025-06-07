Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новейший российский спутник приблизился к секретному аппарату США

Американская компания Slingshot Aerospace, которая занимается отслеживанием спутников на околоземной орбите, сообщила, что новый российский аппарат «Космос 2588» намеренно приблизился к секретному американскому разведывательному спутнику USA 338.

Новый российский спутник «Космос 2588», запущенный 23 мая 2025 года, следует за американским аппаратом (USA 338), принадлежащим NRO / © Marco Langbroek / SatCamTrack Leiden

Этот инцидент вызвал серьезное беспокойство Космического командования США, а некоторые американские эксперты, например, сотрудник Делфтского технического университета Марко Лангбрук, считают, что российский аппарат может активно следить или «преследовать» американский сателлит. Расстояние между объектами составляет около 94 километров, и они сближаются примерно каждые четыре дня.

Специалисты Slingshot Aerospace предположили, что «Космос-2588» может нести кинетическое оружие, способное физически уничтожить цель на орбите.