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Глава «Роскосмоса» рассказал о сроках создания аналога Falcon 9

Руководитель государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде сообщил о сроках разработки отечественного аналога Falcon 9 — перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ».

Рендер ракеты «Амур-СПГ» / © «Роскосмос»

По словам Баканова, на полноценную отработку технологии понадобится 2,5 года. Поэтому в первый полет «Амур-СПГ» отправится не ранее конца 2027 года — начала 2028-го.

Перспективную ракету-носитель «Амур-СПГ» будут запускать с космодрома Восточный. Ранее для ее разработки создали отдельное проектное бюро.