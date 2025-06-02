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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +1022
Посты: 2230

На испытательном треке завода Tesla обнаружили неизвестный прототип

Один из поклонников электромобилей, используя дрон, полетал над заводом Gigafactory компании Tesla в калифорнийском Фримонте и заметил на испытательном треке необычный прототип.

Сообщество
# Tesla
# транспорт
# электромобили
Прототип неизвестного электромобиля Tesla / © Teslarati
Прототип неизвестного электромобиля Tesla / © Teslarati

На его фотографии и видео обратило внимание издание Teslarati, которое отметило, что, существует вероятность, что прототип электромобиля представляет собой тестовый экземпляр будущего бюджетного и общедоступного электромобиля Model 2 или Model Q, о котором много раз говорил Илон Маск. 

© Teslarati

Однако на сегодняшний день отсутствуют какие-либо подробности о том, что будет представлять собой «доступная» Tesla или когда она поступит на производственные линии или в дилерские центры.

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# америка
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