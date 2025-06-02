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На испытательном треке завода Tesla обнаружили неизвестный прототип
Один из поклонников электромобилей, используя дрон, полетал над заводом Gigafactory компании Tesla в калифорнийском Фримонте и заметил на испытательном треке необычный прототип.
На его фотографии и видео обратило внимание издание Teslarati, которое отметило, что, существует вероятность, что прототип электромобиля представляет собой тестовый экземпляр будущего бюджетного и общедоступного электромобиля Model 2 или Model Q, о котором много раз говорил Илон Маск.
Однако на сегодняшний день отсутствуют какие-либо подробности о том, что будет представлять собой «доступная» Tesla или когда она поступит на производственные линии или в дилерские центры.
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