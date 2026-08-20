Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай представил первый в мире пилотируемый летательный аппарат, рассчитанный на управление человеком в положении стоя
Китайский стартап CoolFly Co представил Urban — первый в мире пилотируемый летательный аппарат, рассчитанный на управление человеком в положении стоя.
Машина оснащена разработанной компанией двухконтурной системой управления полетом с резервированием. Как заявили в CoolFly, освоить управление «воздушным скейтбордом» можно всего за несколько минут, а уже в этом году компания планирует перейти к его серийному производству.
Urban совершенно не похож ни на традиционный самолет, ни на привычный электрический аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL).
Вместо крыльев и закрытой кабины он получил плоскую платформу диаметром около 3,5 метра, выполненную в форме цветка. В четырех «лепестках» расположены канальные вентиляторы, полностью закрытые защитной решеткой с ячеистой структурой. В центре находится площадка для пилота. Она рассчитана на человека ростом до 1,9 метра и массой до 90 килограммов.
«Чтобы двигаться вперед или назад, пилоту достаточно слегка отклонить ручку управления, а для взлета нажать кнопку. Вертикальное положение обеспечивает беспрепятственный обзор на 360 градусов», — рассказал генеральный директор CoolFly Ли Вэй.
Главной технической сложностью при полете в положении стоя становится непрерывное смещение центра тяжести человека. Чтобы компенсировать это, специалисты CoolFly разработали систему определения центра тяжести с использованием искусственного интеллекта. Высокоточные датчики постоянно отслеживают изменения общего центра тяжести человека и аппарата, после чего система мгновенно корректирует тягу отдельных винтов. В результате управление становится интуитивным и напоминает езду на самобалансирующемся гироскутере.
«Чтобы научиться управлять аппаратом, требуется всего около десяти минут», — утверждает Ли Вэй.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вполне возможно, что примерно 55 тысяч лет назад неандертальцы обитали гораздо южнее, чем считалось до сих пор. На то, что они могли приспособиться к жизни в условиях пустыни, указали каменные орудия, обнаруженные на Аравийском полуострове.
С помощью ускорителей ученые имитируют процессы, происходившие в первые мгновения жизни Вселенной. Так пытаются решить загадки наблюдаемой реальности: почему материи больше, чем антиматерии, состоят ли кварки из других частиц, как сохраняется барионное число. В этот раз анализ столкновений на коллайдере RHIC предоставил сильное свидетельство того, что барионное число переносится не кварками, а глюонной перемычкой внутри протонов.
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
Анализ почти 69 тысяч видов насекомых помог опровергнуть главенствующую теорию эволюции, которая полвека объясняла устройство колоний пчел, муравьев и ос. Исследователи выяснили, что общепринятый генетический фактор сам по себе не приводит к разделению труда, а настоящий секрет их коллективного выживания кроется в совсем других биологических чертах.
У любителей кофе выявили расхождение в уровнях тестостерона: одна форма этого гормона повышалась вместе с количеством выпитого, а другая, напротив, снижалась. Результат оказался особенно интересным на фоне изменений других показателей, связанных с обменом веществ и здоровьем сердца.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Мая, 2019
С точки зрения науки: медитация
29 Августа, 2023
История печатных плат: от Эйслера до наших дней
28 Июня, 2017
Непрошеные космонавты
13 Ноября, 2014
«Лукавых» предков могло быть много
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии