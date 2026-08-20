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Китай представил первый в мире пилотируемый летательный аппарат, рассчитанный на управление человеком в положении стоя

Китайский стартап CoolFly Co представил Urban — первый в мире пилотируемый летательный аппарат, рассчитанный на управление человеком в положении стоя.

Urban — первый в мире пилотируемый летательный аппарат, рассчитанный на управление человеком в положении стоя / © CoolFly Co

Машина оснащена разработанной компанией двухконтурной системой управления полетом с резервированием. Как заявили в CoolFly, освоить управление «воздушным скейтбордом» можно всего за несколько минут, а уже в этом году компания планирует перейти к его серийному производству.

Urban совершенно не похож ни на традиционный самолет, ни на привычный электрический аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL).

Вместо крыльев и закрытой кабины он получил плоскую платформу диаметром около 3,5 метра, выполненную в форме цветка. В четырех «лепестках» расположены канальные вентиляторы, полностью закрытые защитной решеткой с ячеистой структурой. В центре находится площадка для пилота. Она рассчитана на человека ростом до 1,9 метра и массой до 90 килограммов.

«Чтобы двигаться вперед или назад, пилоту достаточно слегка отклонить ручку управления, а для взлета нажать кнопку. Вертикальное положение обеспечивает беспрепятственный обзор на 360 градусов», — рассказал генеральный директор CoolFly Ли Вэй.

Главной технической сложностью при полете в положении стоя становится непрерывное смещение центра тяжести человека. Чтобы компенсировать это, специалисты CoolFly разработали систему определения центра тяжести с использованием искусственного интеллекта. Высокоточные датчики постоянно отслеживают изменения общего центра тяжести человека и аппарата, после чего система мгновенно корректирует тягу отдельных винтов. В результате управление становится интуитивным и напоминает езду на самобалансирующемся гироскутере.

«Чтобы научиться управлять аппаратом, требуется всего около десяти минут», — утверждает Ли Вэй.