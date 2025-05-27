Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новый конкурент Neuralink: создатель Half-Life начнет чипировать людей

Прототип устройства Starfish Neuroscience / © Starfish Neuroscience

В отличие от других интерфейсов мозг-компьютер устройство Starfish Neuroscience обеспечит одновременный доступ к нескольким областям мозга, что особенно важно для решения таких проблем, как болезнь Паркинсона, и не потребует зарядки батареи для работы, так как будет получать питание с помощью технологии беспроводной передачи энергии.

Размер чипа составит всего два на четыре миллиметра, в нем будут 32 электрода и источник тока для стимуляции произвольных пар электродов. Новое устройство будет значительно отличаться от имплантата N1 компании Neuralink, который получил 1024 электрода и аккумулятор, требующий зарядки.