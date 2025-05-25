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Инфографика: крупнейшие в мире подводные флоты

Подводные лодки — это скрытая мощь морских и океанских глубин, олицетворение стихии. Как гласит давняя мудрость, «Кто владеет морем, тот владеет миром». Многие государства используют эти подводные корабли не только для обеспечения национальной безопасности, но и как символ своей военной мощи.

Инфографика: крупнейшие в мире подводные флоты / © visualcapitalist

Согласно рейтингу, составленному порталом Global Firepower, по состоянию на 2025 год самый крупный флот подлодок — 70 штук — имеют США. На втором месте — Россия с 63 подлодками, не менее дюжины из которых могут запускать ядерные ракеты. У Китая третий по величине флот в мире с 61 субмариной.

Значительными силами подводного флота также располагают: Иран (25), Япония (24) и Южная Корея (22).

Точное число подлодок, эксплуатируемых КНДР, доподлинно не известно. Считается, что их не менее 13.