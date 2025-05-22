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Шотландский стартап впервые показал двигатели для новой ракеты Skyrora XL

Шотландская компания Skyrora представила первые девять двигателей для своей ракеты-носителя Skyrora XL и опубликовала захватывающее видео испытаний второй ступени.

Испытание двигателя второй ступени ракеты Skyrora XL / © Skyrora

Skyrora XL — трехступенчатая ракета легкого класса, работающая на перекиси водорода и керосине. После ввода в эксплуатацию она будет способна доставлять до 1000 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, открывая новые горизонты для коммерческих запусков и научных миссий.

Девять двигателей ракеты Skyrora XL / © Skyrora

Сейчас компания Skyrora готовится к запуску своей сверхлегкой ракеты Skylark L с британского полигона Саксаворд.

© Skyrora

Два года назад Skyrora уже пыталась достичь космоса, однако тогда Skylark L, запущенная с территории Исландии, не дотянула 700 метров до линии Кармана (высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом). Из-за технических неполадок ракета упала в воду в полукилометре от стартовой площадки.