Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Хаббл» запечатлел кольцо Эйнштейна из трех галактик

Кольцо Эйнштейна из трех галактик / © ESA / Hubble & NASA, H. Nayyeri, L. Marchetti, J. Lowenthal

Самый удаленный объект носит обозначение HerS 020941.1+001557 и находится на расстоянии 19,5 миллиарда световых лет от Земли. Он выглядит как красная дуга, частично окружающая эллиптическую галактику SDSS J020941.27+001558.4 на переднем плане, расположенную на расстоянии около 2,7 миллиарда световых лет. Третья галактика — SDSS J020941.23+001600.7 — по-видимому, пересекает часть изогнутого красного полумесяца света, созданного далекой галактикой.

Круговая структура, которую видно на изображении, называется Кольцом Эйнштейна. На самом деле, это своеобразная оптическая иллюзия, никакого круга у галактики нет — просто свет от объекта за ней искривляется гравитационным полем.

В Общей теории относительности Альберт Эйнштейн предсказал подобные искривления пространства-времени, поэтому эти структуры назвали в честь ученого.