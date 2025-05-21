  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
47 минут назад
Рейтинг: +658
Посты: 1970

«Хаббл» запечатлел кольцо Эйнштейна из трех галактик

Европейское космическое агентство опубликовало новое изображение, полученное орбитальной обсерваторией «Хаббл». В кадр попали сразу три далекие галактики.

Сообщество
# галактики
# космос
# Хаббл
Кольцо Эйнштейна из трех галактик / © ESA / Hubble & NASA, H. Nayyeri, L. Marchetti, J. Lowenthal
Кольцо Эйнштейна из трех галактик / © ESA / Hubble & NASA, H. Nayyeri, L. Marchetti, J. Lowenthal

Самый удаленный объект носит обозначение HerS 020941.1+001557 и находится на расстоянии 19,5 миллиарда световых лет от Земли. Он выглядит как красная дуга, частично окружающая эллиптическую галактику SDSS J020941.27+001558.4 на переднем плане, расположенную на расстоянии около 2,7 миллиарда световых лет. Третья галактика — SDSS J020941.23+001600.7 — по-видимому, пересекает часть изогнутого красного полумесяца света, созданного далекой галактикой.

Круговая структура, которую видно на изображении, называется Кольцом Эйнштейна. На самом деле, это своеобразная оптическая иллюзия, никакого круга у галактики нет — просто свет от объекта за ней искривляется гравитационным полем.

В Общей теории относительности Альберт Эйнштейн предсказал подобные искривления пространства-времени, поэтому эти структуры назвали в честь ученого.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Май
Бесплатно
Закон об искусственном интеллекте: ключевые положения
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Как ИИ меняет биотехнологии
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Май
1000
Как наноспагетти раны заживляют
Medio Modo
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Увидеть невидимое: мир электронной микроскопии
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Физические тренировки в космическом полете: история и современные подходы
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Современный взгляд на психическое здоровье человека с позиции когнитивной нейронауки
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Ледовая обстановка: что происходит с ледниками российской Арктики?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
23 Май
Бесплатно
Искусственный интеллект в науке: гений, попугай или кое-что посередине
ВДНХ
Москва
Лекция
23 Май
Бесплатно
Как работают гормоны?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 часа назад
Полина Меньшова

Куркума и зеленый чай замедлили старение

Биологически активные добавки из куркумы и зеленого чая могут привести к лекарственно-ассоциированной жировой болезни печени, однако сами эти продукты влияют на организм человека положительно. Ученые из США обнаружили, что куркума, зеленый чай и еще несколько компонентов рациона способны уменьшить показатели старения у мужчин.

Медицина
# биологическое старение
# зеленый чай
# куркума
# питание
Вчера, 12:44
ТюмГУ

Найден способ измерения безопасной концентрации пестицидов на листьях

Ученые ТюмГУ разработали методику для измерения оптимальной площади смачивания листьев растений каплями агрохимикатов с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ). Точное измерение площади смачивания и времени действия распыляемой капли на листьях важно для оценки безопасной и эффективной концентрации этих веществ, поскольку позволяет снизить экологические риски и сделать пищевые продукты более полезными.

ТюмГУ
# листья
# овес
# пестициды
# пшеница
# рожь
# ячмень
11 часов назад
Юлия Трепалина

Ученые насчитали тысячи случаев глотания магнитов детьми

За последние годы многие страны ужесточили правила в отношении мелких и мощных магнитов, ограничив их использование в конструкторах, головоломках и других видах игрушек. Тем не менее врачи по всему миру продолжают регистрировать случаи проглатывания таких элементов детьми, показало новое исследование.

Медицина
# глотание
# дети
# магниты
# метаанализ
# педиатрия
18 мая
Березин Александр

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

Экс-спикер Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в эфире армянского Общественного телевидения решил «развеять миф» о Второй мировой войне. В частности, он заявил, что выигрыш Сталинградской битвы был не спасением для страны. Напротив, если бы немцы победили, уверен он, была бы создана объединенная историческая Армения — куда вошли бы земли, сегодня удерживаемые Турцией. Так ли все было на самом деле?

История
# Армения
# Великая Армения
# Великая Отечественная война
# Вторая мировая война
# история
Выбор редакции
14 мая
Андрей

Геологические свидетельства отвергнутой эпохи антропоцена оказались убедительнее, чем у голоцена

Споры вокруг выделения антропоцена в самостоятельную геологическую эпоху не утихли после официального отказа Международного союза геологических наук, наоборот, разожглись сильнее. Шведские геологи, придерживаясь логики союза, решили оценить легитимность других периодов кайнозойской эры и выяснили, что доказательства в пользу голоцена слабее, чем у антропоцена. Если идти дальше, то и половину ступеней кайнозоя можно откинуть.

Геология
# антропоцен
# великое ускорение
# голоцен
# изменение климата
# кайнозой
# межледниковье
17 мая
Любовь

Японские генетики объяснили, как появились рыжие кошки

Рыжие кошки давно привлекали внимание генетиков: большинство из них — самцы, среди самок такой окрас встречается значительно реже. Точку в этом вопросе поставили исследователи из Японии, обнаружив мутацию, отвечающую за рыжий окрас у домашних кошек.

Биология
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
6 мая
Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
2 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник

Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.

Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
# струнный рельс
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Тепловые процессы научили переключать наномагниты для компьютеров будущего

    1 минута назад

  2. Программа пермских ученых поможет затрачивать меньше энергии на добычу нефти

    20 минут назад

  3. В МТУСИ предложили способ компактной студийной записи

    37 минут назад

  4. Мегалитические храмы Мальты могли быть школами небесной навигации

    2 часа назад
Выбор редакции

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

18 мая

Последние комментарии

Иван Колупаев
11 минут назад
Rus, у вас со зрением все нормально? Где на фото Вояджера вы видите солнечные панели? Да и какое Солнце на расстоянии 166 а.е.? На расстоянии в 166 раз

Самый далекий космический аппарат запустил двигатели, которые не работали более 20 лет

Иван Колупаев
19 минут назад
Rus, ну хоть догадки изложите чем втихушку минусить 😏коменты к которым вам нечего возразить по существу. Догадки-то вы свои изложить сможете или

Самый далекий космический аппарат запустил двигатели, которые не работали более 20 лет

Денис Красильников
45 минут назад
Интересно Сталина подвинули. С августа 1941 Сталин стал председателем ставки верховного главнокомандующего, а до него председателем был Тимошенко.

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил Германию

Pavel Subbochev
1 час назад
Oleg, те кто реально что то могут остаются на хорошей зарплате. Возвращаются в основном те кто не потянул по квалификации...

Cavorite X7 стал первым в мире eVTOL с «вентиляторами в крыльях», достигшим устойчивого перехода от зависания к крейсерскому полету 

Sam Dowson
1 час назад
Oleg, ты сюда покакать заходишь, не иначе? Слабый сфинктер требует частых испражнений?

Российскому скафандру для Луны могут дать название «Орлан-Л»

Модест Измайлов
2 часа назад
Точность в 89% - сама по себе просто отличная цифра! Но вот для автомобильных автопилотов всё равно не достаточная, тут надо как минимум 99,9999%

В МФТИ разработали эффективную систему радарной ориентации для беспилотных автомобилей

Нонна Онна
2 часа назад
Очень интересная статья

Куркума и зеленый чай замедлили старение

Дмитрий Глебов
2 часа назад
Josh, в сша 30млн наркоманов и 30млн алкоголиков. Официальные продажи алкогольных напитков в США больше 250млрд. Это всё первые попавшиеся данные,

Инфографика: размеры теневой экономики каждой страны

Александр Французов
2 часа назад
Oleg, по делу есть чего сказать?

Предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по московским улицам вне тестовых испытаний

Яков
3 часа назад
У нас в гаражах уже давно все изобрели :))) и даже больше

Пермяки разработали дешевый стенд для диагностики топливных форсунок

T1CTC pLaY
3 часа назад
Josh, вот тут ты совсем не прав, мировая наркоторговля оценивается почти в триллион долларов(сша если что, не Зимбабве каких-нибудь😂) На секунду, это

Инфографика: размеры теневой экономики каждой страны

skygoo _
3 часа назад
Если в России 13% теневой экономики, это значит, что к её официальному ВВП (по оценке МВФ или кого ещё) нужно добавить +13%.

Инфографика: размеры теневой экономики каждой страны

Oleg Kapiton
4 часа назад
Sam, тупой пендос как ты, нам не указ.

Российскому скафандру для Луны могут дать название «Орлан-Л»

Oleg Kapiton
4 часа назад
Александр, ты с головой дружишь?

Предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по московским улицам вне тестовых испытаний

Oleg Kapiton
4 часа назад
Pavel, не все. Многие возвращаются.

Cavorite X7 стал первым в мире eVTOL с «вентиляторами в крыльях», достигшим устойчивого перехода от зависания к крейсерскому полету 

Oleg Kapiton
4 часа назад
Nik, точно.

Cavorite X7 стал первым в мире eVTOL с «вентиляторами в крыльях», достигшим устойчивого перехода от зависания к крейсерскому полету 

Oleg Kapiton
4 часа назад
Руслан, ты свечку держал, они есть, и есть аналогичная разработка. Надо следить, а не тупой бред нести.

Cavorite X7 стал первым в мире eVTOL с «вентиляторами в крыльях», достигшим устойчивого перехода от зависания к крейсерскому полету 

Тимур Сагденов
4 часа назад
О, было дело. В детстве была доска с буквами, магнитящимися к этой доске, и какую-то букву я проглотил. Так и вырос буквоедом.

Ученые насчитали тысячи случаев глотания магнитов детьми

Алик Алиев
5 часов назад
Людмила, ничего странного. После того как всех, включая пенсионеров привязали к цифре, финансовые потоки каждого гражданина у фискалов как на

Инфографика: размеры теневой экономики каждой страны

ulogin_vkontakte_36459212
8 часов назад
Эти бактерии и их продвинутые потомки - будущее население Земли 😎

В «чистых» помещениях NASA нашли 26 неизвестных видов бактерий

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно