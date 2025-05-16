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Трамп назвал самый красивый истребитель и рассказал о модернизации самолетов США

Дональд Трамп во время визита в Катар неожиданно заявил о разработке нового двухдвигательного истребителя F-55, назвав его модернизированной версией F-35. Президент США также подтвердил планы по усовершенствованию F-22 до версии F-22 Super.

Пара истребителей F-22 / © USAF

«Мы собираемся построить F-55. <…> Это будет супермодернизация F-35 с двумя двигателями, а затем мы займемся F-22. Я думаю, самый красивый истребитель в мире — это F-22. Но мы сделаем F-22 Super, и это будет очень современная версия истребителя F-22», — заявил Трамп.

© AFP

Он подчеркнул, что не доверяет однодвигательным схемам и предпочитает двух- или четырехдвигательные машины. По словам американского президента, F-55 станет «новой платформой», но при этом «улучшенной версией F-35».

Официально F-55 ранее не упоминался. Если речь действительно идет о новой двухдвигательной модификации F-35, то это означает глубокую переделку конструкции, чего до сих пор официально никогда не планировали.