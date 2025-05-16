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Опубликован первый снимок полярного сияния на Марсе, сделанный Perseverance

Впервые в истории марсоходу Perseverance удалось зафиксировать полярное сияние в видимом спектре в небе над Красной планетой.

Perseverance зафиксировал видимое в оптическом диапазоне полярное сияние на Марсе (слева). Изображение справа показывает ночное небо без полярного сияния, но со спутником Марса Деймосом / © NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS / SSI

Роботизированный аппарат NASA использовал спектрометр SuperCam и камеру Mastcam-Z, чтобы зафиксировать свечение в верхних слоях атмосферы Марса. Предыдущие наблюдения регистрировали только ультрафиолетовые вспышки, на этот же раз сияние оказалось в диапазоне, видимом для человеческого глаза.

Полярные сияния на Марсе, как и на Земле, возникают, когда высокоэнергетические солнечные частицы врезаются в магнитосферу и атмосферу планеты. На Марсе, который имеет слабое магнитное поле, этот процесс отличается от земного. Изучение сияний помогает понять, как солнечная активность влияет на марсианский климат и возможность колонизации Красной планеты.