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В лесах Индии нашли пять детенышей орангутанов. Никто не знает, как они там оказались
В лесу в индийском штате Одиша нашли пять детенышей орангутанов. Эти человекообразные обезьяны не живут в Индии в дикой природе: их естественный ареал ограничен островами Борнео и Суматра. Власти проверяют, могли ли животных нелегально ввезти из Юго-Восточной Азии.
Пять детенышей орангутанов обнаружили в лесном массиве округа Баласор в индийском штате Одиша. Животных нашли сотрудники лесного департамента во время патрулирования. После этого их поместили в карантин в зоопарке Нанданканан в Бхубанешваре, где они находятся под наблюдением ветеринаров.
Находка сразу вызвала подозрения у властей, потому что орангутаны не обитают в Индии. В дикой природе они встречаются только на Борнео и Суматре, за тысячи километров от Одиши. По этой причине естественная миграция практически исключена, и следователи проверяют версию о международной контрабанде животных.
Министр окружающей среды штата заявил, что к делу может быть причастна международная преступная сеть. Специальная группа полиции Одиши и представители Wildlife Crime Control Bureau начали выяснять, кто привез животных, каким маршрутом они могли попасть в Индию и почему оказались в лесу.
Международная коммерческая торговля орангутанами запрещена правилами CITES — соглашения, которое регулирует торговлю редкими и исчезающими видами. Такие животные часто становятся жертвами незаконного рынка экзотических питомцев: детенышей забирают у матерей, а затем пытаются переправить покупателям через границы.
Орангутаны особенно уязвимы к такому давлению. По оценкам WWF, сейчас в природе остается около 104 700 борнейских орангутанов, около 13 846 суматранских и не более 800 тапанульских. Все три вида зависят от лесов Борнео и Суматры, где им угрожают вырубка, плантации, добыча полезных ископаемых и незаконная торговля животными.
Для популяций орангутанов потеря даже небольшого числа животных имеет значение. Эти обезьяны медленно размножаются: самки обычно рожают по одному детенышу с интервалом в несколько лет. Поэтому спасение пяти детенышей в Индии — не просто необычная история, а возможный след крупной схемы по вывозу редких животных из их естественной среды.
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