Rocket Lab выпустила солнечный элемент для спутников с КПД 31,5% без германиевой подложки

Американская компания Rocket Lab создала солнечный элемент Inverted Metamorphic (IMM) Apex без германиевой подложки. Он заметно легче прежних, но сохранил высокую эффективность. Предназначен элемент для космических аппаратов.

При создании солнечных элементов обычно используют германиевые подложки. Но в последнее время цены на германий растут, к тому же возникли проблемы с логистикой. Солнечные элементы без германия решают эти проблемы.

В основу IMM Apex легли технологии солнечных элементов IMM, которые применяли в марсианском вертолете Ingenuity и спутниках. При этом масса нового элемента на 40% меньше, чем у предшественников. КПД преобразования энергии IMM Apex в начале срока службы достигает 31,5%. Одновременно элемент сохраняет высокую радиационную стойкость и может стабильно работать в широком диапазоне температур.

Серьезно менять существующие системы заказчикам не придется. IMM Apex по механическим и электрическим характеристикам сопоставим с прежними элементами.

Rocket Lab отметила, что не только отказалась от германия, но и улучшила производственный процесс. Чтобы удовлетворить растущий спрос, компания готова выпускать солнечные элементы на сотни киловатт.

Солнечные элементы — это лишь одно из направлений деятельности Rocket Lab. Компания запускает ракеты, выводит на орбиту спутники и производит аэрокосмическую технику, в том числе суборбитальную ракету Ātea.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.