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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
11 минут назад
Рейтинг: +1007
Посты: 2205

«Хаббл» запечатлел космическую «сахарную вату»

Европейское космическое агентство опубликовало новое изображение, полученное орбитальной обсерваторией «Хаббл». На снимке запечатлены газовые облака в Большом Магеллановом облаке — крупнейшей из галактик — спутниц Млечного Пути. Эта структура находится на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли, а ее яркие облака напоминают, по мнению астрономов, сахарную вату.

Сообщество
# космос
# Хаббл
Яркие газовые структуры в Большом Магеллановом облаке / © ESA / Hubble & NASA, C. Murray 
Яркие газовые структуры в Большом Магеллановом облаке / © ESA / Hubble & NASA, C. Murray 

«Хаббл» получил новый снимок газовых облаков с помощью камеры WFC3. Она оснащена множеством фильтров, каждый из которых пропускает свет только определенной длины волны.

На опубликованном изображении объединены результаты наблюдений, сделанных с помощью пяти различных фильтров, включая невидимые человеческому глазу ультрафиолетовый и инфракрасный свет.

При этом специалисты отметили, что цветовая схема довольно точно передает реальность.

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# 3D-дизайн
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# аукцион
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Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Андрей Д.
39 минут назад
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Предложена еще одна гипотеза, объясняющая, почему ученые не находят сферу Дайсона

Иван Иванов
57 минут назад
Бухгалтерия, развитые личности считают, что Земля плоская, всё понятно.

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Иван Иванов
58 минут назад
Руслан, особенно про проституток, точно, хлестко, максимально в тему

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Иван Иванов
60 минут назад
Так пишут когда журналист не обладает никакой информацией и занимается домыслами.

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Иван Иванов
1 час назад
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Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

A K
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