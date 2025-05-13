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«Хаббл» запечатлел космическую «сахарную вату»

Европейское космическое агентство опубликовало новое изображение, полученное орбитальной обсерваторией «Хаббл». На снимке запечатлены газовые облака в Большом Магеллановом облаке — крупнейшей из галактик — спутниц Млечного Пути. Эта структура находится на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли, а ее яркие облака напоминают, по мнению астрономов, сахарную вату.

Яркие газовые структуры в Большом Магеллановом облаке / © ESA / Hubble & NASA, C. Murray

«Хаббл» получил новый снимок газовых облаков с помощью камеры WFC3. Она оснащена множеством фильтров, каждый из которых пропускает свет только определенной длины волны.

На опубликованном изображении объединены результаты наблюдений, сделанных с помощью пяти различных фильтров, включая невидимые человеческому глазу ультрафиолетовый и инфракрасный свет.

При этом специалисты отметили, что цветовая схема довольно точно передает реальность.