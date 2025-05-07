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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +1005
Посты: 2199

В Италии три самолета Frecce Tricolori столкнулись в воздухе на авиашоу

Три реактивных самолета MB-339 пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии столкнулись в воздухе 6 мая 2025 года во время авиашоу Pantelleria на острове Пантеллерия, Италия.

Сообщество
# авиация
# самолёты
Один из самолетов MB-339 пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии после аварийной посадке / © Tg1
Один из самолетов MB-339 пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии после аварийной посадке / © Tg1

Согласно видео инцидента, распространившемуся в Сети, один из самолетов, летевших в строю, задел два других.

Один из самолетов MB-339 пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии после аварийной посадке / © Tg1
Один из самолетов MB-339 пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии после аварийной посадке / © Tg1

К счастью, все три пилота смогли благополучно посадить машины: два самолета получили серьезные повреждения, а третий при аварийной посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Согласно некоторым неподтвержденным сообщениях причиной инцидента стало столкновение с птицей.  

© Tg1
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Gavril Milokumov
2 часа назад
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Американский астронавт заметил «порез» на перчатке своего скафандра при выходе в открытый космос

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Gavril Milokumov
2 часа назад
Странная статья на самом деле, особенно с учетом личности Хокинга. Это в научно популистской среде он пользуется магическим авторитетом. Например

NASA подтвердило прогноз Стивена Хокинга о конце света

Александр Березин
2 часа назад
Robert, редакция с планеты, на которой более 50 млн проституток, на которых тратят кратно больше денег, чем на все космические полеты вместе взятые. И

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Robert Speedwagon
3 часа назад
Ахахах, от глупых для глупых, но как в моменте ситуация не в сторону мужчин повернулась меня сильно насмешило😄 Странно, наверное не такой уж я

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Александр Березин
3 часа назад
t, я рад, что у вас не получается найти ни одной конкретной ошибки в статье, откуда и отсутствие указаний на них и ваши попытки заменить их обсценной

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t y
3 часа назад
Что точно понял из статьи, так это то, что автор - м*дак

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Александр Березин
4 часа назад
Alexander, частота начинает плясать потому, что у источников постоянного тока (фотоэлементов) нет инерции по частоте. Она же у них полностью

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

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