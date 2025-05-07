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В Италии три самолета Frecce Tricolori столкнулись в воздухе на авиашоу

Три реактивных самолета MB-339 пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии столкнулись в воздухе 6 мая 2025 года во время авиашоу Pantelleria на острове Пантеллерия, Италия.

Один из самолетов MB-339 пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии после аварийной посадке / © Tg1

Согласно видео инцидента, распространившемуся в Сети, один из самолетов, летевших в строю, задел два других.

Один из самолетов MB-339 пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии после аварийной посадке / © Tg1

К счастью, все три пилота смогли благополучно посадить машины: два самолета получили серьезные повреждения, а третий при аварийной посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Согласно некоторым неподтвержденным сообщениях причиной инцидента стало столкновение с птицей.

© Tg1