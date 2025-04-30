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Американская ракета-носитель Alpha взорвалась при отправке спутника Lockheed Martin на орбиту
Компания Firefly Aerospace в шестой раз запустила свою ракету Alpha, но полет пошел не по плану.
Американская ракета-носитель Alpha стартовала 29 апреля, в 16:37 по московскому времени, с Космической базы Ванденберг в Калифорнии. Спустя две с половиной минуты полета, в момент разделения ступеней, первая ступень ракеты взорвалась и ее обломки повредили сопло двигателя второй ступени, из-за чего полезную нагрузку — экспериментальную спутниковую платформу LM400 корпорации Lockheed Martin — не удалось вывести на орбиту.
Через некоторое время вторая ступень вместе с полезной нагрузкой упала в Тихий океан, недалеко от Антарктиды.
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Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
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