Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
«Хаббл» запечатлел «перекошенную» галактику
Европейское космическое агентство опубликовало новое изображение, полученное орбитальной обсерваторией «Хаббл». На снимке запечатлена «перекошенная» галактика NGC 1961, или Arp 184. Она расположена на расстоянии примерно 190 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Жираф.
Эта галактика выглядит настолько необычно и обладает ярко выраженными особенностями, что ее невозможно отнести к какому-то определенному классу. У NGC 1961 два спиральных рукава, причем один из них большой и широкий, а второй не имеет столь же впечатляющей формы.
Пока астрономы не знают, как возникло это искажение. У NGC 1961 не нашли ни компаньона, ни двойного ядра, которые могли бы свидетельствовать о недавнем слиянии с другой галактикой.
Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
В космической области, которую десятилетиями считали «пустой», астрофизики обнаружили гигантское молекулярное облако. Масса структуры в тысячи раз превышает солнечную. Облако открыли благодаря свечению молекулярного водорода в дальнем ультрафиолетовом диапазоне. Этот метод еще никогда не применяли для поиска подобных объектов.
Ученые из США смогли вырастить зубы, напоминающие человеческие, во рту свиней. Для их создания использовали клетки свиных и человеческих зубов. Как удалось это сделать и как результаты эксперимента могут изменить стоматологию, исследователи описали в новой научной статье.
Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
Тренд на энергоэффективность охватывает все сферы — от строительства до техники. Особенно перспективным направлением становятся технологии накопления тепла, среди которых – грунтовые аккумуляторы. Белорусские инженеры создали лабораторный образец и математическую модель. Исследование открывает путь к масштабированию технологии и ее интеграции в транспортно-инфраструктурные комплексы uST, разработкой которых занимается международная инжиниринговая компания Unitsky String Technologies Inc.
В космической области, которую десятилетиями считали «пустой», астрофизики обнаружили гигантское молекулярное облако. Масса структуры в тысячи раз превышает солнечную. Облако открыли благодаря свечению молекулярного водорода в дальнем ультрафиолетовом диапазоне. Этот метод еще никогда не применяли для поиска подобных объектов.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Хорошо ли вы знаете планету, на которой живете? Может быть, вы – инопланетянин? Тест от Naked Science
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
Жизнь после войны
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии