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«Хаббл» запечатлел «перекошенную» галактику

Европейское космическое агентство опубликовало новое изображение, полученное орбитальной обсерваторией «Хаббл». На снимке запечатлена «перекошенная» галактика NGC 1961, или Arp 184. Она расположена на расстоянии примерно 190 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Жираф.

Галактика NGC 1961 / © ESA / Hubble & NASA, J. Dalcanton, R. J. Foley (UC Santa Cruz), C. Kilpatrick

Эта галактика выглядит настолько необычно и обладает ярко выраженными особенностями, что ее невозможно отнести к какому-то определенному классу. У NGC 1961 два спиральных рукава, причем один из них большой и широкий, а второй не имеет столь же впечатляющей формы.

Пока астрономы не знают, как возникло это искажение. У NGC 1961 не нашли ни компаньона, ни двойного ядра, которые могли бы свидетельствовать о недавнем слиянии с другой галактикой.