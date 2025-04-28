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В Саудовской Аравии показали новые фото со стройки «Зеркальной линии» и «Оксагона»

Главный исполнительный директор агентства развития территории NEOM Саудовской Аравии Джайлс Пендлтон поделился серией фото, демонстрирующих прогресс в строительстве горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) и города-порта «Оксагон» (Oxagon).

Лагерь рабочих недалеко от города-порта «Оксагон» / © NEOM / Giles Pendleton

Снимки, которые, по-видимому, сделали с вертолета, показывают прогрессивные в строительстве «Зеркальной линии» с участием большого количества кранов и большегрузных автомобиле в пустыне.

Также на фото попали большой лагерь строителей, возведенный вдоль залива Акаба, и земляные работы в порту «Оксагона». Его спроектировала датская студия BIG.

Строительство города-порта «Оксагон» / © NEOM / Giles Pendleton

Строительная площадка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM / Giles Pendleton

Строительная площадка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM / Giles Pendleton