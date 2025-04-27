  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
Только что
Рейтинг: +619
Посты: 1539

Спутник сфотографировал огромную пыльную бурю на Земле

Спутник GOES-18, принадлежащий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA), получил уникальные кадры масштабной пыльной бури. Она накрыла Мексику и часть территории США. 

Сообщество
# спутники
# технологии
Спутник GOES-18, делающие снимки Земли каждые 30 секунд, запечатлел размах огромной пыльной бури / © CIRA
Спутник GOES-18, делающие снимки Земли каждые 30 секунд, запечатлел размах огромной пыльной бури / © CIRA

По данным Кооперативного института исследований атмосферы (CIRA), порывы ветра достигали 93 километров в час.

Пыльная буря прокатилась по Нью-Мексико, юго-западной части Техаса и северу Мексики, снизив видимость до 400 метров. 

© CIRA
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Апр
Бесплатно
Наше космическое будущее
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
27 Апр
1000
Мир после динозавров
Medio Modo
Москва
Лекция
28 Апр
Бесплатно
Астрономия: галактики
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Техника Победы. Отечественные изобретения, приблизившие Победу
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Развитие млекопитающих в мезозое
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
29 Апр
800
Воскрешая древних — изобретая новых: зачем нам киберволки и мамонты из пробирки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
30 Апр
600
Что такое археология палеолита? Палеолит нижний, средний и верхний
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
01 Май
700
Звездные скопления
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Экскурсия
02 Май
1300
Тайны рождения звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 часа назад
Полина Меньшова

Медики вырастили человеческие зубы во рту свиней

Ученые из США смогли вырастить зубы, напоминающие человеческие, во рту свиней. Для их создания использовали клетки свиных и человеческих зубов. Как удалось это сделать и как результаты эксперимента могут изменить стоматологию, исследователи описали в новой научной статье.

Медицина
# зубные импланты
# зубные протезы
# зубы
# стоматология
24 апреля
Татьяна

На юпитерианских орбитах оказалось достаточно много суперземель

Большинство экзопланет обнаруживают на короткопериодичных орбитах, в том числе из класса суперземель. Эти тела по размеру занимают промежуточное положение между Землей и Нептуном. А вот газовые и ледяные гиганты располагаются, как правило, на далеких орбитах. Есть ли там место менее крупным планетам, не вполне ясно. Ученые решили оценить количество суперземель на юпитерианских расстояниях от звезды с помощью метода микролинзирования.

Астрономия
# гравитационная линза
# моделирование
# планетообразование
# суперземли
4 часа назад
Редакция Naked Science

Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
22 апреля
Юлия Трепалина

Психологи объяснили, почему мужчины неохотно обращаются за помощью при депрессии

Депрессия негативно влияет на все стороны жизни человека, но многие, столкнувшись с ней, избегают обращаться за профессиональной помощью. Психологи из Норвегии выяснили, что у мужчин подобное нежелание может быть связано с неверным убеждением о том, насколько другие готовы искать помощь специалистов при депрессии.

Психология
# депрессия
# мужчины
# психика
# психологи
# психотерапия
23 апреля
Юлия Трепалина

Любовную химию разложили на девять элементов

Многие, наверное, слышали фразу «Между ними возникла „химия“». Поясняя смысл выражения, часто говорят, что любовная химия между мужчиной и женщиной — это нечто сложное и с трудом поддающееся определению. Однако ученые не любят такой неясности, поскольку она мешает исследовать явление. Недавно группа психологов с помощью опроса выяснила основные компоненты взаимного влечения в паре, которое принято называть романтической, или любовной, химией.

Психология
# влюбленные
# любовь
# пара
# романтические отношения
# чувства
23 апреля
Юлия Трепалина

Социолог назвала общую деталь детства у школьных стрелков

В прошлых исследованиях о скулшутинге в Соединенных Штатах некоторые эксперты называли основной причиной случаев массовой стрельбы в учебных заведениях наличие большого количества легальных «стволов» на руках у людей. Но в подобных работах редко систематически анализировали роль огнестрельного оружия в жизни школьных стрелков. По мнению профессора социологии Энн Нассауер из Эрфуртского университета (Германия), эта деталь роднит большинство совершавших такого рода нападения в США.

Психология
# владение оружием
# оружие
# родители
# скулшутинг
# стрельба
# сша
# школа
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Опровергнута гипотеза о «вулканической зиме» после извержения Тобы 

    3 часа назад

  2. Медики вырастили человеческие зубы во рту свиней

    3 часа назад

  3. Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

    4 часа назад

  4. У границ Млечного Пути нашли кандидата в темные галактики

    Вчера, 14:16
Выбор редакции

Кризис интеллекта или кризис его измерения? Что не так с тестами IQ и действительно ли люди глупеют

22 апреля

Последние комментарии

Стэн Станиславский
1 час назад
Статейка и новость, о которой она написана, я так понял, похоже, сделана в порядке троллинга совкодрочеров по поводу очередной годовщины

АЭС Китая назвали одними из самых безопасных 

Ura Orlov
2 часа назад
Скоро КНР будет штамповать лёгкие в сборке самовращающиеся генераторы Джона Серла (патенты он все открыл для всех землян) и умножающий генератор

АЭС Китая назвали одними из самых безопасных 

Иван Колупаев
2 часа назад
M., а зачем? У вас уже сформировалась своя точка зрения и по опыту общения с тов. Березиным вас с нее хрен своротишь.

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Vladislav Fomenko
4 часа назад
Стас, особенно актуально для трансокеанских перемещений. Хотел бы посмотреть на ж/д Лос-Анджелес - Сидней. :) А дедушка хоть был и забавный, но

Boeing заморозил проект самолета X-66 со сверхдлинным крылом

Dmitriy
4 часа назад
Хрень, на нейронках у американцев уже самолёты летали и стреляли по своим ради набора очков в тесте. И по описанию видно что это примитивное

Создан прототип «умной» турели с нейросетью

Александр Березин
5 часов назад
Ага. Конечно.

Оксфордские ученые пили из черепа рабыни XIX века

David Copperfield
5 часов назад
Васька, Слабоумным нельзя пользоваться соц сетями. Иди прими галоперидол.

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Стэн Станиславский
5 часов назад
Александр, ага, помечтай. В отличии от власовской армии жители Украины, в т.ч. служащие в ВСУ, никогда не будут признаны в мире пособниками или

Оксфордские ученые пили из черепа рабыни XIX века

Abusus Inbaccho
6 часов назад
Любят эти фотографы хайпить страсти да пиарить свою причастность. тьфу.

Фотографии, которые потрясли мир

Abusus Inbaccho
6 часов назад
Alexander, 👏 15 рэ 👍

Фотографии, которые потрясли мир

Mikhail Lukashev
6 часов назад
Ольга, в вашем опусе прекрасно всё. Но, к сожалению, не работает-)

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Mikhail Lukashev
10 часов назад
Иван, ну и что? когда нейросетки пытались сохранить свои копии или искали инструкции как предотвратить стирание. Это тоже алгоритм. Поиск, который

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Mikhail Lukashev
10 часов назад
Петр, полностью согласен.

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Mikhail Lukashev
10 часов назад
Иван, нет. По образованию я физик, МИФИ, специальность - физика атомного ядра и частиц. Так что и как работает, представление имею. По вопросу ИИ есть

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Иван Колупаев
12 часов назад
Дмитрий, однако даже с ответами ее решили не все и некоторые даже спорили. Впрочем вы ведь тоже "преисполнились", только по другому поводу -

Самый короткий IQ-тест: всего три вопроса, чтобы проверить, как работает ваш мозг

Гена Пастухов
15 часов назад
T, обычный костяной фарфор, как по мне.

Оксфордские ученые пили из черепа рабыни XIX века

Иван Колупаев
15 часов назад
Петр, вот в алгоритмах так и заложено "галлюцинируй" "когда не знаешь ответа обманывай пользователя или сообщай некорректные данные"? Помнится

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Roman Frolov
17 часов назад
Вы заблуждаетесь, целиком и полностью. Хотите разобраться, можете начать с поиска статьи, названной в моем комментарии выше.

Кризис интеллекта или кризис его измерения? Что не так с тестами IQ и действительно ли люди глупеют

P Z
17 часов назад
Аксиния, про "следующие задания" даже слова не было. Только отказывался от обмена.

Бонобо отказались от участия в эксперименте, столкнувшись с несправедливой наградой

Дмитрий Филимонов
19 часов назад
Старенькая грошовая "обманка". Даем простецкую задачу и сообщаем, что она очень сложная, дескать решают ее очень немногие (гении, высокий IQ и т.п.).

Самый короткий IQ-тест: всего три вопроса, чтобы проверить, как работает ваш мозг

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно