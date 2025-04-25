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В преддверии нового полета New Glenn инженеры провели испытания ракеты

Сотрудники компании Blue Origin выполнили прожиг второй ступени ракеты-носителя New Glenn на стартовой площадке SLC-36 во Флориде (США).

Испытания второй ступени ракеты New Glenn / © Blue Origin

Генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп сообщил, что 15-секундное испытание двигателей верхней ступени в условиях полного рабочего цикла завершилось успешно и открыло путь ко второму полету ракеты, который состоится до конца весны 2025 года.

© Blue Origin

New Glenn — двухступенчатая ракета-носитель сверхтяжелого класса высотой 98 метров и диаметром семь метров. Ее первая ступень спроектирована для многоразового использования: после каждого запуска она должна в автоматическом режиме возвращаться на специальную плавучую платформу — по аналогии с первыми ступенями Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX.

© NFS