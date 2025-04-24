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Опубликован первый рендер АТСТ «Елена-М»

В Сети появилось первое изображение атомной термоэлектрической станции теплоснабжения (АТСТ) «Елена-М», разработку которой курирует «Росатом».

Художественное изображение АТСТ «Елена-М» / © Telegram-канал RealAtomInfo

АТСТ «Елена-М» предназначена для выработки электричества и тепловой энергии для теплоснабжения потребителей в отдаленных и труднодоступных регионах, испытывающих проблемы с доставкой органического топлива.

Согласно техническому заданию, номинальная тепловая мощность будущего реактора станции составит семь мегаватт, а электрическая мощность — не менее 200 киловатт. Этого достаточно для обогрева и освещения двух-трех небольших отдаленных поселков.

«Елена-М» сможет работать автономно в течение 350 суток, после чего допускается проведение двухнедельного техобслуживания и планово-предупредительного ремонта с заменой отдельных узлов и деталей.



