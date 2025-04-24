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Хуситы сбили уже более 20 американских беспилотников MQ-9 Reaper

Йеменские хуситы доказали, что имеют значительный арсенал средств противовоздушной обороны, о чем свидетельствует растущее число сбитых американских беспилотников MQ-9 Reaper.

Беспилотник MQ-9 Reaper / © USMC

Представитель Министерства обороны США сообщил изданию Stars and Stripes, что с октября 2023 года хуситы сбили не менее 12 разведывательно-ударных дронов MQ-9 Reaper. Сами хуситы заявили об уничтожении по меньшей мере 22 MQ-9 Reaper за тот же срок. Как им это удалось?

По мнению экспертов, на вооружении хуситов находятся ракеты класса «земля — воздух» Barq-1 и Barq-2, которые имеют максимальную дальность полета примерно 50 километров и 70 километров и способны поражать цели на высоте до 15 километров (потолок высоты MQ-9 Reaper) и до 20 километров соответственно.

Стоит также отметить, что цена одного MQ-9 Reaper составляет приблизительно 30 миллионов долларов.