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Маск не сможет перейти к массовому производству роботов Optimus без Китая, заявили эксперты

Ряд китайских экспертов-робототехников уверены, что планы Илона Маска по массовому производству роботов Tesla Optimus стоимостью примерно 20 тысяч долларов (16 миллионов рублей по курсу) каждый откладываются из-за торговой войны между КНР и США.

Робот Tesla Optimus на выставке в Китае / © SCMP

Дело в том, что основные компоненты человекоподобных роботов, которые разрабатывает американская компания Tesla, включая различные приводы, чипы, сочленения и внешние детали, в основном приобретают у поставщиков из Китая, где уже налажено их массовое производство.

По оценке одного из аналитиков, Tesla Optimus на две трети состоит из компонентов, полученных от китайских компаний. Этот же фактор ранее давал возможность Tesla обещать продавать своих роботов по бюджетным ценам.

В начале 2025 года Маск объявил, что производство Optimus в итоге превысит миллион единиц в год. Однако тогда предприниматель не учитывал торговую войну.