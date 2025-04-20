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В США показали новое беспилотное судно Marauder
Техасская компания Saronic Technologies представила 45-метровое автономное беспилотное надводное судно Marauder.
В пресс-релизе Saronic Technologies сообщила, что новый морской беспилотник сможет перевозить 40 тонн груза на расстояние до 6400 километров и находиться в плавании более 30 дней.
Marauder способен двигаться со скоростью 12 узлов (22 километра в час) в крейсерском режиме или 18 узлов (33 километра в час) в режиме ускорения.
Saronic Technologies пообещала, что сможет поставлять ежегодно поставлять до 50 подобных аппаратов, которые смогут заметить традиционные баржи для перевозки грузов.
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
Ведущая космическая компания планеты предложила Пентагону «подписку» на услуги крупной спутниковой группировки. Она станет крупнейшим созвездием космических аппаратов, построенным в военных целях. Однако данные об этом исходят от информационного агентства Reuters, которое неоднократно публиковало фейки о компаниях Илона Маска.
В 2006 году исследователи из Великобритании объявили, что легендарный антикитерский механизм, древнегреческий «компьютер», мог быть всего лишь игрушкой для демонстрации астрономических явлений. Авторы нового исследования подтвердили это, построив математическую модель на основе данных своих коллег, которая показала, что шестерни устройства заклинивало при запуске. Но несмотря на полученные результаты, ученые пытаются спасти репутацию древнего чуда техники, обвинив предыдущую команду в ряде ошибок.
Современное сельское хозяйство сталкивается с серьезными экологическими и агротехническими проблемами, которые связаны с использованием традиционных минеральных удобрений. Большинство из них быстро растворяются, вымываются из почвы и загрязняют водоемы, вызывая гибель экосистем. Ученики Политехнической школы под руководством ученых Пермского Политеха разработали удобрение нового состава: оно не только повышает урожайность, но также дольше действует и снижает нагрузку на окружающую среду.
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
Оснащенные высокочувствительными датчиками, разработанные новгородцами перчатки, будут отслеживать малейшее движение пальцев и кистей рук и проводить операции с помощью VR-симулятора. Это позволит вывести качество медицинского образования и станет помощником для практикующих хирургов.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
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