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В США показали новое беспилотное судно Marauder

Автономное беспилотное судно Marauder / © Saronic Technologies

В пресс-релизе Saronic Technologies сообщила, что новый морской беспилотник сможет перевозить 40 тонн груза на расстояние до 6400 километров и находиться в плавании более 30 дней.

© Saronic Technologies

Marauder способен двигаться со скоростью 12 узлов (22 километра в час) в крейсерском режиме или 18 узлов (33 километра в час) в режиме ускорения.

Saronic Technologies пообещала, что сможет поставлять ежегодно поставлять до 50 подобных аппаратов, которые смогут заметить традиционные баржи для перевозки грузов.