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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
5 часов назад
Рейтинг: +615
Посты: 1527

Опубликованы снимки со стройки высочайшего моста, который появится в Китае

В КНР летом 2025 года откроют самый высокий мост в мире — Хуацзян-Каньон. Он будет пролегать над горным ущельем, на высоте 625 метров. Подвесной мост пересечет реку Бейпань на юго-западе провинции Гуйчжоу.

Сообщество
# Китай
# технологии
# фотографии
Строительство моста Хуацзян-Каньон / © Getty Images
Строительство моста Хуацзян-Каньон / © Getty Images

Инженеры выбрали специальную конструкцию подвесного моста, учитывая сложные условия окружающей среды, обусловленные высотой каньона. Подвесные тросы, идущие от двух башен высотой 262 метра каждая, нависают над основным пролетом длиной 1420 метров, который пролегает над рекой. Их специально сконструировали так, чтобы выдерживать сильное сопротивление ветра, типичное для этой высоты.

Строительство моста Хуацзян-Каньон / © Getty Images
Строительство моста Хуацзян-Каньон / © Getty Images
Строительство моста Хуацзян-Каньон / © Getty Images
Строительство моста Хуацзян-Каньон / © Getty Images
Строительство моста Хуацзян-Каньон / © Getty Images
Строительство моста Хуацзян-Каньон / © Getty Images
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Космонавтика
# NASA
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