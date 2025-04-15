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Электрический суперкар McMurtry Speirling научился прилипать к «потолку»

Одноместный электромобиль McMurtry Speirling, который уже прославился тем, что смог обогнать болид «Формулы-1» на испытательном треке Top Gear, недавно продемонстрировал преимущества своей конструкции. Электромобиль заехал на специальную платформу, которая перевернула его вверх колесами. Как ни странно, машина не упала на крышу.

Электрический суперкар McMurtry Speirling висит вверх колесами / © McMurtry Speirling

Дело в том, что электрический суперкар McMurtry Speirling даже в неподвижном состоянии способен генерировать две тонны прижимной силы, хотя сам весит тонну.

© McMurtry Speirling

В ходовую часть электромобиля встроены мощные вентиляторы, которые высасывают воздух из-под машины и создают вакуум. Благодаря этому электрический суперкар буквально прилипает к дороге или к платформе, как показано на видео.