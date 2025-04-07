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Опубликовано видео предельно близкого «контакта» российского истребителя Су-35 с американским F-35A

В соцсетях появились кадры, на которых видно, как американский истребитель пятого поколения F-35A приближается к Су-35, на короткое время оказываясь впереди и справа от него, очень близко к носу российского самолета. Никакого дополнительного контекста не приводится и неясно, где и когда именно снято видео.

Американский истребитель приближается к российскому самолету / © Capt_Navy / Х

На это видео обратило внимание издание TWZ, журналисты которого отметили, что в последний раз американо-канадское командование Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) публично объявляло о сопровождении российских военных самолетов у побережья Аляски в феврале 2025 года.

Впоследствии NORAD опубликовало фотографии, на которых показаны самолеты F-35A, летящие рядом с Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве. Тогда ни американские, ни российские стороны не упоминали о «непрофессионализме летчиков» и/или потенциально опасных маневрах.

© Capt_Navy / Х

Вообще, подобные инциденты между американскими и российскими военными самолетами происходят довольно часто, в том числе у берегов Аляски.