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«Джеймс Уэбб» запечатлел знаменитый астероид 2024 YR4

Орбитальная обсерватория «Джеймс Уэбб» ((JWST) получила изображения астероида 2024 YR4, который в течение нескольких недель января и февраля 2025 года держал людей в напряжении.

Астероид 2024 YR4 в объективе камер телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA, ESA, CSA, STScI, Andy Rivkin (APL)

Дело в том, что вскоре после открытия астероида 2024 YR4 астрономы подсчитали, что его вероятность врезаться в Землю в 2032 году составляет 1 к 83. Эксперты призвали внимательно отнестись к возможной угрозе, хотя и отметили, что вероятность столкновения, скорее всего, значительно снизится.Так и случилось: после внимательных наблюдений за космическим камнем к концу февраля вероятность его столкновения с нашей планетой упала почти до нуля.

Однако этот астероид все еще заслуживает внимания. Поэтому команда астрономов изучила изображения, полученные телескопом «Джеймс Уэбб», и точно установила размер 2024 YR4. Он составил 60 метров в поперечнике, что примерно равно высоте 15-этажного здания.