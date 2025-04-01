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SpaceX тайно получала инвестиции из Китая

Американская некоммерческая организация ProPublica, занимающаяся журналистскими расследованиями, недавно сообщила, что компания Илона Маска поощряла инвесторов из Китая, желающих купить акции SpaceX, делать это через офшорные компании на Виргинских или Каймановых островах.

Запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX / © SpaceX

В судебных документах, о которых сообщила ProPublica, финансовый директор SpaceX и крупный инвестор компании Икбальджит Кахлон дал показания о заблокированной сделке по акциям SpaceX с китайскими компаниями. Тогда же выяснилось, что SpaceX годами использовала лазейки для привлечения китайских инвестиций через многослойные офшорные схемы.

Кроме того, SpaceX не просто закрывала глаза на такие сделки, но и активно их поощряла. Эксперты, опрошенные журналистами ProPublica, отметили, что подобная практика вызывает беспокойство, учитывая стратегическую важность SpaceX как для Министерства обороны США, так и для NASA.

Крупные инвестиции КНР в одного из важнейших на сегодня подрядчиков американской космической программы также вызвали серьезные опасения о возможном контроле Китая над Маском.