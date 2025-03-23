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Ученые запечатлели огромных глубоководных пауков, ползающих по дну субантарктического моря

Специалисты Шмидтовского института океана (США) опубликовали в соцсетях видео с перемещениями морского паука на глубине более двух километров. Кадры сняты у Южных Сандвичевых островов субантарктического архипелага в Южной Атлантике.

Глубоководный паук / © Science History Images / Alamy

Морские пауки отличаются от земных сородичей значительной длиной педипальп, которая составляет до 50 сантиметров, то есть почти вдвое больше, чем у самых крупных наземных родственников.

© Schmidt Ocean Institute

Ученым известно приблизительно 1500 видов морских пауков, но, возможно, многие их виды еще предстоит открыть. Эти глубоководные членистоногие обитают в океанах по всему миру.