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Александр Речкин
Александр Речкин
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Рейтинг: +457
Посты: 1184

Ученые запечатлели огромных глубоководных пауков, ползающих по дну субантарктического моря

Специалисты Шмидтовского института океана (США) опубликовали в соцсетях видео с перемещениями морского паука на глубине более двух километров. Кадры сняты у Южных Сандвичевых островов субантарктического архипелага в Южной Атлантике.

Сообщество
# биология
# видео
# природа
Глубоководный паук / © Science History Images / Alamy
Глубоководный паук / © Science History Images / Alamy

Морские пауки отличаются от земных сородичей значительной длиной педипальп, которая составляет до 50 сантиметров, то есть почти вдвое больше, чем у самых крупных наземных родственников.  

© Schmidt Ocean Institute

Ученым известно приблизительно 1500 видов морских пауков, но, возможно, многие их виды еще предстоит открыть. Эти глубоководные членистоногие обитают в океанах по всему миру.

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# двойственные изображения
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