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Китайские ученые предложили построить гигантский телескоп на обратной стороне Луны

Специалисты Китайской академии космических технологий и Шанхайской астрономической обсерватории предложили создать на обратной стороне Луны массив радиотелескопов. Если проект одобрят, он может стать первой действующей лунной радиообсерваторией.

Схема работы массива радиотелескопов на Луне / © Handout

Массив будет состоять из 7,2 тысячи антенн. Он разместится на площади 30 квадратных километров, что позволит обнаружить сверхдлинноволновые космические сигналы, поглощаемые атмосферой Земли, которые имеют ключевое значение для изучения ранней Вселенной, особенно периода до появления первых звезд.

Хотя американские ученые ранее предлагали аналогичные проекты, китайскую версию могут создать уже в течение десятилетия, используя будущие роботизированные и пилотируемые миссии страны на Луну, а также благодаря проекту Международной лунной исследовательской станции, которую собираются построить к 2035 году.