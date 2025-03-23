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Стало известно, сколько заработали астронавты Starliner, «застрявшие» в космосе на 286 дней

Когда недельная командировка растягивается на девять с половиной месяцев, обычный работник рассчитывает на компенсацию, причем немалую. Но не для астронавтов NASA Суни Уильямс и Бутча Уилмора, которые провели 278 дополнительных дней на Международной космической станции после того, как на их корабле Starliner обнаружили технические проблемы.

Астронавт NASA Бутч Уилмор после возвращения на Землю / © NASA

По словам представителя NASA, которые привело издание New York Times, астронавты никогда не получают сверхурочных или дополнительной оплаты в праздничные и выходные.

Зато им оплачивают проживание, питание и доставку к рабочему месту, а также дают по пять долларов ежедневно на непредвиденные расходы.

Итого: за 286 дней в космосе Уильямс и Уилмор получили 1430 долларов дополнительно к годовой зарплате в 152 тысячи долларов.