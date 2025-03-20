  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
6 минут назад
Рейтинг: +634
Посты: 1881

Военные впервые показали, как управляемые ракеты APKWS II сбивают беспилотники

Центральное командование Вооруженных сил США опубликовало видео, на котором показаны два случая, когда управляемые ракеты APKWS II сбили беспилотники хуситов.

Сообщество
# беспилотники
# видео
# оружие
# ракеты
# США
Пара самолетов F-16 ВВС США, оснащенных ракетами APKWS II / © USAF
Пара самолетов F-16 ВВС США, оснащенных ракетами APKWS II / © USAF

Когда и где именно были сняты кадры — неизвестно, как и то, какой самолет выпустил ракеты. Хотя ранее издание ABC News сообщило, что в прошлые выходные самолеты ВВС США сбили 10 беспилотников хуситов, нацеленных на авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman).

© U.S. Central Command

Ракету AGR-20 APKWS II создали на основе 70-миллиметрового неуправляемого реактивного снаряда Hydra 70. При запуске с самолета на оптимальной высоте дальность полета APKWS II достигает 11 километров.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Известный и неизвестный Королев
Политехнический музей
Москва
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Без слов поняли: паралингвистика в повседневности
Библиотека Екатерингофская
Санкт-Петербург
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Физика плазмы. Плазменно-жидкостные системы
Milmax Science
Казань
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Двойной лекторий: «‎Как узнать, что на дне?» и «Белое море глазами водолазов»
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Детрит и экосистемы: как «мертвое» органическое вещество влияет на жизнь планеты
Русское географическое общество
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Космос на Земле
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Мар
500
Эволюционная история черепах (криптодиры: Testudinoidea + Americhelydia)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
21 Мар
700
Теория струн для чайников
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
22 Мар
1200
Экскурсия в музей ракетно-космической техники имени С.П. Королева
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 19:07
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
17 марта
ТГУ

Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы

В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.

ТГУ
# волновая функция
# квазичастицы
# плазмон-поляритоны
# электроны
Вчера, 11:20
Юлия Трепалина

Китайские черные дрозды включили в «репертуар» сигнализацию электромопедов

Группа биологов и экологов из Нанкинского университета (КНР) заметила, что черные дрозды (Turdus mandarinus), обитающие неподалеку от их вуза, подражают противоугонной сигнализации электрических мопедов — одного из самых распространенных видов транспорта в Китае. Специалисты решили оценить, насколько точны пернатые в имитации. Ранее в научной литературе описывали похожие случаи копирования техногенных звуков дикими певчими птицами, но исследований с систематическим и количественным анализом не проводили.

Биология
# мимикрия
# певчие птицы
# пение птиц
# поведение животных
# подражание
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
Позавчера, 19:07
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
17 марта
ТГУ

Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы

В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.

ТГУ
# волновая функция
# квазичастицы
# плазмон-поляритоны
# электроны
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
1 марта
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые выяснили, люди каких профессий меньше подвержены оптическим иллюзиям

    23 минуты назад

  2. Попугаи «подсветили» общие корни речи человека и птиц

    Вчера, 19:02

  3. Пятна, обнаруженные марсоходом Perseverance, назвали вероятным результатом жизнедеятельности микроорганизмов

    Вчера, 18:30

  4. Ученые не смогли определить возраст Фобоса: оба сценария его происхождения одинаково убедительны

    Вчера, 18:18
Выбор редакции

Гигантская экономия: как исследователи из Сибири снизят расход топлива самолетов

Позавчера, 11:33

Последние комментарии

Вячеслав Белоусов
6 минут назад
Молодцы, радуют граждан положительными новшествами, когда нам это будет доступно.

В США открылся первый магазин, в котором трудятся только роботы

рус арий
1 час назад
Детвора прочитала сказку про возраст вселенной и хлопает в ладоши😁 Включите мозг, как может закончиться пространство? Или начаться🤦‍♂️

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

роман анатольевич
2 часа назад
Александр, он и так из России.)))

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

1 2
5 часов назад
Что ещё за машинное обучение? Как машинное обучение может предсказывать будущее на данных прошлого, если в этих данных не было никакого

Глобальное озеленение в XXI веке станет благосклоннее к жителям России

Роберт Мкртчян
6 часов назад
Михаил, как трансгендеры живут, лучше издалека смотреть.

Спутники показали первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Сергей Соболев
9 часов назад
О каком кислороде в Галактике может идти речь--сплошная выдумка! Такие газообразные элементы, входящие в состав воздуха надпланетного

Самая древняя галактика оказалась взрослой и насыщенной кислородом

Иван Колупаев
9 часов назад
Eduard, вижу послушались совета 😁 Зарегали ботов однодневок и давай плюсовать друг-дружку. А то один "макс коннор" отдувался. Давайте, не ленитесь -

Белорусские инженеры рассказали, как устроен стенд для испытаний рельсовых беспилотников на высокой скорости

Vasyl Semenyuk
9 часов назад
Александр, о да , а потом детей на войну слать ?не спс

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

Станислав Вавилов
10 часов назад
Температурные испытания материалов критически важны для подвижных механизмом, тем более если планируется использовать их в скоростном

Белорусские инженеры рассказали о преимуществах колес из полиуретана

Eduard Lopatin
10 часов назад
Иван, Написано же, что инженеры не построили стенд, а спроектировали. Не вижу ничего странного в том, что инженеры занимаются такой серьезной

Белорусские инженеры рассказали, как устроен стенд для испытаний рельсовых беспилотников на высокой скорости

alexey al
11 часов назад
Семен, с хрена ли? Меньше турбулентность - меньше экстремумы перепадов температуры/давления - меньше конденсатов.

Гигантская экономия: как исследователи из Сибири снизят расход топлива самолетов

Илья Обломов
11 часов назад
galinaaa7228, "ШО"-УЧИ РУССКИЙ...... ПОЗОРИЩЕ.... ДАЖЕ СМЫСЛА У СТОЛЬКО МНОГОСЛОВНОГО МОНОЛОГА, НЕТ.....!!!!!! "ШО"-ДА НЕ

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Илья Обломов
11 часов назад
легкий, ОЧЕНЬ ТОЧНО СФОРМУЛИРОВАЛ...!!!!!!!!!!!!! В ДЕСЯТКУ.....

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Илья Обломов
11 часов назад
Молодцы.... Деньги тратят, по их прямому назначению, а не как Европа-на ветер..... Европа-учись... Хотя, куда там тебе.......

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Иван Колупаев
11 часов назад
mr., ну и еще немножко про "даже пушечных зениток нет" https://topwar.ru/237594-sredstva-pvo-husitov.html

Израиль впервые применил «режим зверя» на F-35I в реальном бою

Иван Колупаев
11 часов назад
mr., а не подскажете чем хуситы сбивают американские риперы? Неужели тапками? https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/22353191

Израиль впервые применил «режим зверя» на F-35I в реальном бою

Александр Березин
12 часов назад
"Александр, говорят, рекомендованные ежедневные дозы витамина D вообще не помогают от слова никак. " Говорят, что кур доят -- и говорят неправду. А

Ученые предложили сделать МКС грязнее

Дождиков Антон
12 часов назад
Уверен, что "Старшип" в ближайшее окно лучше забить до упора беспилотными иссследователями (кинуть клич по всем странам и компаниям). А лучше

Пятна, обнаруженные марсоходом Perseverance, назвали вероятным результатом жизнедеятельности микроорганизмов

mr. Ace
15 часов назад
"но не применяли в реальных боевых действиях" - типо в этот раз в реальных боевых действий применили? У противника не то что истребителей, у них даже

Израиль впервые применил «режим зверя» на F-35I в реальном бою

Al Al
16 часов назад
Александр, все правильно. Хорошо сказали, сдержанный вы человек . 🙏

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно