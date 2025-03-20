Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Военные впервые показали, как управляемые ракеты APKWS II сбивают беспилотники

Центральное командование Вооруженных сил США опубликовало видео, на котором показаны два случая, когда управляемые ракеты APKWS II сбили беспилотники хуситов.

Пара самолетов F-16 ВВС США, оснащенных ракетами APKWS II / © USAF

Когда и где именно были сняты кадры — неизвестно, как и то, какой самолет выпустил ракеты. Хотя ранее издание ABC News сообщило, что в прошлые выходные самолеты ВВС США сбили 10 беспилотников хуситов, нацеленных на авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman).

© U.S. Central Command

Ракету AGR-20 APKWS II создали на основе 70-миллиметрового неуправляемого реактивного снаряда Hydra 70. При запуске с самолета на оптимальной высоте дальность полета APKWS II достигает 11 километров.