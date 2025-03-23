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Европейцы испытают спутник с надувным парусом

Группа европейских компаний во главе с португальским стартапом Spaceo получила государственное финансирование в рамках проекта Spacecraft With Inflatable Termination (SWIFT) на испытания в космосе спутника с надувным парусом в 2028 году. Аппарат предназначен для быстрого сведения с орбиты спутников по завершении их работы.

Концепт спутника SWIFT на орбите / © Spaceo

Компания Spaceo получила от Европейского космического агентства контракт на три миллиона евро для демонстрации этой технологии на низкой околоземной орбите. Надувной парус SWIFT будет установлен на 20-килограммовом кубсате размером 20 x 20 x 30 сантиметров.

По мере погружения аппарата в земную атмосферу площадь паруса будет увеличиться с 20 квадратных сантиметров до 1,5 квадратного метра. В течение 14-16 месяцев высота орбиты кубсата должна снизиться с 500 до 400 километров. Без паруса спутнику потребовалось бы примерно 10 лет, чтобы естественным образом сгореть в атмосфере.

Предложенную систему можно масштабировать и для более крупных аппаратов массой до 200 килограммов.



