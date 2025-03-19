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Конкурент Tesla представил электромобиль, который можно зарядить за пять минут
Пока продажи электромобилей Tesla идут на спад, конкурирующая китайская компания BYD начала понемногу отвоевывать у Илона Маска место на рынке.
На днях корпорация из Шэньчжэня представила новую разработку — электрическую платформу с 1000-вольтовой архитектурой, которая поддерживает сверхбыструю зарядку. Она позволяет пополнить запас хода электромобиля на 400 километров всего за пять минут, то есть в режиме такой зарядки каждую секунду запас хода увеличивается на два километра. Первыми моделями на новой платформе стали электромобили Han L и Tang L.
Если это правда, то система BYD будет как минимум в два раза быстрее, чем Mega MPV от Li Auto, которая пополняет запас хода электромобиля на 400 километров за 12 минут, и более чем в три раза эффективнее, чем рекорд Tesla в 270 километров за 18 минут.
После анонса сверхбыстрой зарядки рыночная стоимость BYD резко выросла, превзойдя Ford, General Motors и Volkswagen, вместе взятые. Тем временем акции Tesla рухнули на четыре процента из-за падения продаж в Китае и проблем с качеством Cybertruck.
Несмотря на тарифы и эскалацию торговой войны, доля Китая в мировом рынке электромобилей неуклонно растет. В 2023 году он экспортировал 1,7 миллиона электромобилей — на 50 процентов больше, чем у следующего по величине экспортера, Германии. В августе 2024 года мировой экспорт BYD более чем вдвое превысил экспорт Tesla, и это преимущество только выросло в последние месяцы.
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Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы
В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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