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Конкурент Tesla представил электромобиль, который можно зарядить за пять минут

Пока продажи электромобилей Tesla идут на спад, конкурирующая китайская компания BYD начала понемногу отвоевывать у Илона Маска место на рынке.

Слева направо: электромобили Han L и Tang L, поддерживающие сверхбыструю зарядку / © BYD

На днях корпорация из Шэньчжэня представила новую разработку — электрическую платформу с 1000-вольтовой архитектурой, которая поддерживает сверхбыструю зарядку. Она позволяет пополнить запас хода электромобиля на 400 километров всего за пять минут, то есть в режиме такой зарядки каждую секунду запас хода увеличивается на два километра. Первыми моделями на новой платформе стали электромобили Han L и Tang L.

Если это правда, то система BYD будет как минимум в два раза быстрее, чем Mega MPV от Li Auto, которая пополняет запас хода электромобиля на 400 километров за 12 минут, и более чем в три раза эффективнее, чем рекорд Tesla в 270 километров за 18 минут.

После анонса сверхбыстрой зарядки рыночная стоимость BYD резко выросла, превзойдя Ford, General Motors и Volkswagen, вместе взятые. Тем временем акции Tesla рухнули на четыре процента из-за падения продаж в Китае и проблем с качеством Cybertruck.

Несмотря на тарифы и эскалацию торговой войны, доля Китая в мировом рынке электромобилей неуклонно растет. В 2023 году он экспортировал 1,7 миллиона ​​электромобилей — на 50 процентов больше, чем у следующего по величине экспортера, Германии. В августе 2024 года мировой экспорт BYD более чем вдвое превысил экспорт Tesla, и это преимущество только выросло в последние месяцы.