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Китайский большой грузовой беспилотный самолет выполнил первый полет

В КНР провели первый испытательный полет большого грузового беспилотного транспортного самолета TP1000. Он создан компанией Yitong UAV Systems, имеет вес полезной нагрузки в одну тонну с возможностью десантирования грузов.

Первый испытательный полет большого грузового беспилотного транспортного самолета TP1000 / © CMG

Взлетный вес TP1000 составляет 3,3 тонны, дальность полета с полной загрузкой — 1000 километров, а объем грузового отсека достигает семи кубических метров.

Первый испытательный полет большого грузового беспилотного транспортного самолета TP1000 / © CMG

Первый полет продолжался 26 минут, и на протяжении всего испытания аппарат вел себя стабильно. Все показатели эффективности соответствовали ожиданиям инженеров.

Во время полета дрон продемонстрировал превосходную устойчивость, маневренность и производительность всех систем.

Ожидается, что TP1000 поступит в эксплуатацию к 2026 году. Это станет достижением Китая в области беспилотных летательных аппаратов, а также в сфере логистики и реагирования на чрезвычайные ситуации.