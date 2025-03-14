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ULA назвала причину аномалии, возникшей при сертификационном пуске ракеты Vulcan
Потеря сопла твердотопливного ракетного двигателя во время второго полета Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA ) в октябре прошлого года была вызвана производственным дефектом. Об этом рассказал президент и главный исполнительный директор ULA Тори Бруно. Он отметил, что первопричина установлена, внесены необходимые исправления.
После запуска 4 октября 2024 года ракеты Vulcan с 41-й площадки на мысе Канаверал во Флориде на 35-й секунде полета случилась неожиданная аномалия: от одного из двух твердотопливных ускорителей отделился огненный шлейф, повредив сопло. Тем не менее верхняя ступень Centaur смогла вывести макет полезной нагрузки на необходимую орбиту.
По словам Бруно, в 2025 году ULA выполнит примерно 12 запусков, примерно поровну распределенных между ракетами Atlas и Vulcan, а также между коммерческими и государственными миссиями. Запуски Vulcan со спутниками для проекта Kuiper компании Amazon могут начаться уже в середине года. Atlas способен выводить 27 спутников Kuiper за раз, а Vulcan — 45.
Vulcan создали в качестве замены Atlas V. Носитель имеет двухступенчатую конструкцию с возможностью добавления боковых ускорителей. В самой мощной конфигурации Vulcan сможет выводить до 27 тонн на низкую околоземную орбиту.
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