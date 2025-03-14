Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ULA назвала причину аномалии, возникшей при сертификационном пуске ракеты Vulcan

Потеря сопла твердотопливного ракетного двигателя во время второго полета Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA ) в октябре прошлого года была вызвана производственным дефектом. Об этом рассказал президент и главный исполнительный директор ULA Тори Бруно. Он отметил, что первопричина установлена, внесены необходимые исправления.

Ракета Vulcan Centaur во время испытательного полета 4 октября 2024 года / © ULA

После запуска 4 октября 2024 года ракеты Vulcan с 41-й площадки на мысе Канаверал во Флориде на 35-й секунде полета случилась неожиданная аномалия: от одного из двух твердотопливных ускорителей отделился огненный шлейф, повредив сопло. Тем не менее верхняя ступень Centaur смогла вывести макет полезной нагрузки на необходимую орбиту.

По словам Бруно, в 2025 году ULA выполнит примерно 12 запусков, примерно поровну распределенных между ракетами Atlas и Vulcan, а также между коммерческими и государственными миссиями. Запуски Vulcan со спутниками для проекта Kuiper компании Amazon могут начаться уже в середине года. Atlas способен выводить 27 спутников Kuiper за раз, а Vulcan — 45.

Vulcan создали в качестве замены Atlas V. Носитель имеет двухступенчатую конструкцию с возможностью добавления боковых ускорителей. В самой мощной конфигурации Vulcan сможет выводить до 27 тонн на низкую околоземную орбиту.