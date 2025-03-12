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На крупнейшем ядерном реакторе Евросоюза произошла утечка теплоносителя
На третьем энергоблоке финской АЭС «Олкилуото», крупнейшем в Евросоюзе атомном реакторе, произошла утечка почти 100 кубометров слаборадиоактивного теплоносителя. Он просочился в защитную оболочку, а затем попал в дренажную систему.
Инцидент случился, потому что сотрудники АЭС во время планового технического обслуживания не закрыли один из люков бассейна реактора.
Оператор станции Teollisuuden Voima (TVO) заявил, что утечка не представляет никакого риска для персонала, окружающей среды или ядерной безопасности.
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